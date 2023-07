Kleine Forscherinnen und Forscher waren in Eisenstadt am Werk

Ob Superkraft oder Geheimcode, Wunderland unter der Lupe oder echte Blitze – die Kinder-Hochschule ist längst ein Fixpunkt im Sommer: Zum Ferienstart gab’s an der Privaten Pädagogischen Hochschule und gefördert vom Land Burgenland jetzt wieder ein breites Seminar-Angebot, speziell zugeschnitten auf die Interessen von Schülerinnen und Schülern im Alter von sechs bis zehn Jahren.

Von Naturwissenschaften und Programmierung über Technik und Robotik bis hin zu Fitness und Ernährung, konnten die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in allen Bereichen experimentieren und ihre Kreativität entfalten. Bildungslandesrätin Daniela Winkler, Rektorin Sabine Weisz, Vizerektor Herbert Gabriel und ihr Team mischten sich nun unter die jungen Forscherinnen und Forscher, um sich von Vielfalt und Können zu überzeugen.

„Drei Tage lang haben Kinder hier Gelegenheit, ihrer Neugierde freien Lauf zu lassen oder neu zu entfachen, ihre Interessen zu erkunden und eigene Talente zu entdecken“, zeigte sich Landesrätin Winkler vom Angebot begeistert. Einfach spielerisch in die Welt der Wissenschaft eintauchen, und das im entspannten Rahmen unter der Anleitung von Studierenden – eine Win-Win-Situation für alle!

Das Motto: „Begeisterung wecken!“

Die Seminare umfassten Aktivitäten wie Spieleprogrammierung, den Bau eines Akkus aus einer Kartoffel, die Erzeugung von Blitzen, das Entdecken der Superkräfte von Pflanzen sowie Einblicke in die Arbeit der Feuerwehr. „Die Begeisterung, die Kinder hier erfahren, soll sie auf ihrem weiteren Lebensweg begleiten und vielleicht zu zukünftigen Entdeckungen und Innovationen anregen", fasst auch Rektorin Weisz den Antrieb der Kinder-Hochschule zusammen.

Immer wieder bietet die Pädagogische Hochschule ein nachhaltiges Programm für die Jüngsten – und auch für Studierende und Interessierte. Am 28. August gibt es an der Mittelschule und im Kulturzentrum Mattersburg etwa Einblick in Trendsportarten und Begegnungen mit Olympia-Teilnehmern. Anfang Oktober findet auf der Friedensburg Schlaining das burgenländische Friedenspädagogik-Symposium statt.