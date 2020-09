Blasmusikkapellen wirken mehr oder weniger oft bei Gottesdiensten mit, sei es bei Freiluft-Messen, bei Prozessionen, Wallfahrten und anderem mehr. Eine wenig wahrgenommene, aber höchst notwendige Voraussetzung dafür ist sorgfältig gearbeitetes, gut lesbares Notenmaterial. Bei Blasmusikkapellen ist dieser Bedarf deshalb besonders, weil sie in der Regel als größere Klangkörper mit relativ vielen verschiedenen, vielfach transponierenden Instrumenten tätig sind, und die Ausführungen zumeist unter schwierigeren Bedingungen stattfinden als in einem gut ausgeleuchteten Konzertsaal.

Dreifacher Impuls für das Projekt

Infolge der Herausgabe des neuen katholischen Gebet- und Gesangbuchs Gotteslob 2013/2014 hatte die österreichische Kirchenmusikkommission eine repräsentative Sammlung von diesbezüglichen Bläsersätzen angeregt. Das geschah auch vor dem Hintergrund, dass die seit Jahrzehnten in Verwendung stehenden Blasmusiksätze schon länger nicht mehr als zufriedenstellend erachtet wurden. Viele der Begleitungen waren in unterschiedlicher rhythmischer und melodischer Gestalt im Umlauf, zudem in Tonarten, die einzelnen Instrumentengattungen zwar gut liegen, die der Begleitung des allgemeinen Gesangs jedoch nicht sehr förderlich sind.

Die Initiative wurde von den Blasmusikverbänden gut aufgenommen. Der für Blasorchesterausgaben bekannte Vorarlberger Verlag Abel – er wurde einst von einem Kirchenmusiker gegründet – übernahm die Ausarbeitung, die sich dann doch über mehrere Jahre erstreckte.

Eine fruchtbringende Kooperation: Diözese und Blasmusikverband

"Musik ist ein wesentlicher Bestandteil der feierlichen Liturgie und wir alle im Gottesdienst sind Mitwirkende – auch wir Blasmusiker", so Hans Kausz, Landeskapellmeister des Burgenländischen Blasmusikverbandes. Umso größer ist die Freude, dass zeitgerecht zum Jubiläumsjahr der Diözese Eisenstadt das Notenmaterial in einer Kooperation zwischen Diözese und dem Blasmusikverband Burgenland für sämtliche Musikkapellen im Burgenland kostenlos bereitgestellt werden.

Peter Reichstädter, Obmann des Burgenländischen Blasmusikverbandes, betont die Bedeutung einer fruchtbringenden Kooperation, die sich anhand der großartigen Zusammenarbeit von Dom- und Diözesanmusikdirektor Thomas Dolezal und Landeskapellmeister Hans Kausz zeigt: "Tolle Projekte entstehen aus einer Idee und Personen, die sie umsetzen. Mit Mag. Thomas Dolezal und unserem Landeskapellmeister Hans Kausz haben sich zwei Personen gefunden, die diese tolle Idee eines Begleitheftes zum Gotteslob aufgegriffen, strukturiert, und dann einer Umsetzung zugeführt haben."

Der dafür erforderliche Betrag von 32.000 Euro wird zu zwei Dritteln von der Diözese (je zur Hälfte mit den nutznießenden Pfarren) getragen, ein Drittel übernimmt der Blasmusikverband.

Traditionsmusik, die begeistert

"Wir als Kirche müssen uns sehr glücklich schätzen über die meist selbstverständliche Mitwirkung der vielen Blasmusikverbände – bei diesem Projekt und bei den Kirchenfeiern", so Dom- und Diözesanmusikdirektor Thomas Dolezal. Die gute Zusammenarbeit war ausschlaggebend für das begeisternde Ergebnis der herausfordernden Arbeit an der Publikation.

Das neue Notenexemplar "Bläsersätze zum (neuen) Gotteslob" spiegelt einen wichtigen Teil der burgenländischen Blasmusikszene wider. Und: Die burgenländische Blasmusik kann sich sehen (und hören) lassen! Im Verhältnis der Anzahl der Musikkapellen zur Einwohnerzahl liegt das Burgenland österreichweit hinter Oberösterreich und Tirol an dritter Stelle. Insgesamt gibt es in Österreich 2.163 Blasmusikkapellen mit rund 109.000 Mitgliedern, ca. 40 % von ihnen sind Frauen. Zusätzlich erfreulich ist die Tatsache, dass knapp mehr als 50 % der Mitwirkenden unter 30 Jahre alt sind, und das in einem Traditionsmusikbereich.

169 ausgewählte Lieder und Gesänge

Die Publikation "Bläsersätze zum (neuen) Gotteslob" enthält Vorspiele und Begleitsätze zu 169 ausgewählten Liedern und Gesängen aus dem Gotteslob­-Stammteil und den Eigenteilen für Österreich. Die Kompositionen stehen in bläsergerechten Tonarten. Sie dienen der Begleitung bei Gottesdiensten und helfen so, diesen wichtigen Teil der Liturgie mitzugestalten. Die Besetzung ist variabel: die "Bläsersätze" können in den verschiedensten Besetzungsformen vom Quartett bis zum großen Blasorchester musiziert werden. Zusätzlich sind acht Lieder/Gesänge in einer musikalisch und besetzungsmäßig erweiterten Fassung enthalten.