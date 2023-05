ChatGPT: „Inoffiziell nützen es die meisten“

Der DocLX Jugendmonitor 2023 liefert aktuelle Zahlen zur Diskussion über ChatGPT und andere KI-Tools. Befragt wurden Personen im Alter zwischen 14 und 29 Jahren und im Burgenland bestätigt sich der österreichweite Trend: Die populärsten KI-Tools ChatGPT und die Übersetzungssoftware DeepL sind bekannt und werden genützt.

Skepsis und Hoffnung halten sich unter den jungen Leuten die Waage: Zirka 37% der Burgenländer:innen glauben laut dem DocLX Jugendmonitor, dass die Entwicklung rund um KI-Tools mehr Chancen birgt, 32,2% sehen mehr Risiken.

„Offiziell wird es im Unterricht nicht benützt“, berichtet ein 19-jähriger burgenländischer HTL-Schüler. „Inoffiziell benützen es aber die meisten.“

Dem Maturanten hilft die Künstliche Intelligenz bei der Recherche zu technischen Themen: „Da gibt es sonst wenig Material“, sagt er.

Fünf verschiedene Erfinder genannt

Allerdings hat er auch die Erfahrung gemacht, dass man dem Chatbot nicht immer trauen kann: „Ich habe verschiedene Antworten auf ähnliche Fragen erhalten - ChatGPT nannte mir zum Beispiel fünf verschiedene Erfinder für ein Modell und zitierte ein Buch, das es dann selbst nicht mehr kannte, als ich einen neuen Chat startete und mehr darüber erfahren wollte.“

„Ich habe ChatGPT schon einmal für einen Englisch-Text verwendet, den ich vergessen hatte“, erzählt eine Gymnasiastin, die heuer ihren Schulabschluss macht. Und beim Verfassen eines Textes im Unterrichtsfach Deutsch verwendete sie den Chatbot für das Sammeln von Argumenten.

„Man fragt ChatGPT zum Beispiel: Kannst du einen Text auf Englisch über das Thema Umwelt schreiben“, berichtet die Schülerin. „Dann bittet man die KI, den fertigen Text noch einmal umzuschreiben.“ Diese Funktion sei nützlich, damit nicht mehrere Schüler Texte mit ähnlichen Argumenten und gleicher Struktur abliefern.

ChatGPT als Ersatz für Wikipedia

In Biologie ließ die Maturantin den Chatbot Informationen über Pflanzen „ausspucken“. Früher habe sie dazu Wikipedia konsultiert und bisweilen eine Software benützt, die Texte aus dem Internet neu formulierte, um nicht in den Verdacht des „Abschreibens“ zu kommen.

„Hätte es die KI schon länger gegeben, hätte ich sie viel mehr genützt“, steht für die Schülerin fest. „Man spart Zeit, aber es bleibt weniger Wissen hängen“, sagt sie. Manches müsse man sich, meint sie, aber auch gar nicht merken - solange man weiß, wo man die Informationen abrufen kann.

Unter Lehrern sei die KI ein Thema, berichtet die Maturantin. Allerdings würde es vielen Professoren gar nicht auffallen, dass ChatGPT und andere Tools verwendet wurden, weil die Entwicklung der Technologien bereits weit fortgeschritten sei.

Englisch-Text: Der Chatbot war der Verfasser

„Ein Klassenkollege schrieb einen Englisch-Text und die Professorin lobte ihn. Später verriet er uns, dass ChatGPT den Text geschrieben hat“, erzählt die Maturantin.

Nicht nur in Deutsch und Englisch, auch in Mathematik spielt ChatGPT eine Rolle: „Ich kannte den Lösungsweg für eine Rechnung nicht und im Schulbuch war das Thema schlecht erklärt“, berichtet die Gymnasiastin. ChatGPT konnte die Aufgabe verständlich lösen und die Schülerin war danach in der Lage, selbstständig weiterzuarbeiten.

„Für mich ist es wie Google, nur präziser“, sagt eine 17-Jährige aus dem Bezirk Eisenstadt. Und eine gleichaltrige Schülerin erzählt: „Ich habe einmal einen Aufsatz geschrieben, den meine Lehrer nicht benoten wollten, weil sie geglaubt haben, dass er nicht von mir ist.“

„ChatGPT kann nicht das Menschliche ersetzen“

Sie selbst verwende ChatGPT zur Informationssuche, will jedenfalls nicht „abhängig von der KI werden“. „ChatGPT kann viel, aber eben nicht das Menschliche ersetzen. Und wer es zum Schummeln verwendet, hat das Wissen danach nicht“, sagt die 17-Jährige.

Apropos „Schummeln“: Auf die Frage „Würdest du KI-Tools dazu verwenden, um an der Schule oder Uni zu schummeln“, antworteten beim DocLX Jugendmonitor 52,7% der jungen Burgenländer:innen mit „ja“ - das ist der höchste Wert in Österreich, der Durchschnitt lag bei 42,9%. Fast 9% der Burgenländer:innen gaben an, mit Hilfe der künstlichen Intelligenz tatsächlich schon einmal „geschummelt“ zu haben.

Der Chatbot wird zum Beispiel für die Recherche, Unterstützung beim Lösen von Aufgaben und Erstellen von Lernplänen genützt. Foto: Foto: Ascannio, Shutterstock, Ascannio

„Die Lehrer sind mittlerweile gut informiert“, erzählt ein Schüler aus der zweiten Oberstufe. „Sie fügen Texte in ChatGPT ein und fragen, ob ChatGPT das geschrieben hat“, beschreibt er eine Kontrollmöglichkeit. Um diese Hürde zu meistern, würden er und seine Kollegen QuillBot benützen, ein Tool, das ohne großen Aufwand Texte paraphrasiert, also umschreibt und zugleich die Formulierungen verbessert.

Schülerin Lara besuchte bis vor kurzem eine Eisenstädter AHS, seit Herbst 2022 setzt sie ihre Ausbildung am United World College in Bosnien fort, wo sie im kommenden Schuljahr einen international anerkannten Schulabschluss machen wird.

Wie geht m an mit der künstlichen Intelligenz richtig um?

„Hier wird ChatGPT viel verwendet und wir diskutieren darüber mit unseren Professoren“, berichtet sie. In einem Workshop wurden die Schüler:innen darüber aufgeklärt, wie man mit künstlicher Intelligenz umgehen soll, ohne dass diese die akademische Performance der Lernenden und Forschenden verfälscht.

„Man darf nicht alle Ergebnisse als Fakten nehmen, weil sich die KI oft etwas zusammenreimt“, warnt Lara. Sie verwendet Tools wie ChatGPT, um „Research Questions“ für Internal Assessments zu formulieren, und lässt ChatGPT etwa ausprobieren, wie sich Variablen in einem Biologie-Experiment gegenseitig beeinflussen.

Wenn sie im Fach Chemie ein Thema nicht verstehe, laute die Aufgabe für ChatGPT: „Erklär' mir das Problem, sodass es ein Zehnjähriger verstehen würde!“

ChatGPT arbeitet Lernpläne aus und verarbeitet Notizen

Auch zum Erstellen eines Lernplans eigne sich die KI: „Ich sage dem Chatbot, wann der Test ist, was ich lernen muss und wie viel Zeit ich zur Verfügung habe, und bekomme einen Study-Plan.“ Für eine mündliche Prüfung gibt sie alle ihre Notizen in ChatGPT ein und fordert die KI auf, einen zusammenhängenden Text zu formulieren, der ihre eigenen Gedanken optimal ausdrückt.

Neben ChatGPT verwendet Lara auch SnackPrompt, eine Plattform, auf der bereits an ChatGPT gestellte Fragen gesammelt und die Erfahrungen damit ausgewertet werden, und NotionAI, ein Tool, das Notizen analysiert, Zusammenfassungen schreibt und zentrale Erkenntnisse aus einer Fülle von gesammelten Daten erkennt.

Schulsprecher: „Das Thema zu verschweigen, bringt nichts“

Auf viel Unwissenheit zu ChatGPT & Co. stieß Julian Schindler, Maturant am Gymnasium Kurzwiese in Eisenstadt und Landesschulsprecher. „Das Thema zu verschweigen, bringt allen nichts“, meint er und empfiehlt, dass alle Beteiligten lernen, mit den KI-Tools umzugehen und den Unterricht entsprechend anzupassen.

Schüler:innen rät er, ChatGPT und andere KI-Tools zu nützen, wenn man bei einer Aufgabe nicht mehr selbst weiterweiß, sich ansonsten aber besser auf die eigenen Fähigkeiten zu verlassen. Lehrer sollten mit den Schülern offen über die Vor- und Nachteile der Tools sprechen und diese nicht „verteufeln“. Ganz klar müssten Grenzen definiert werden: „Schule ist da, um etwas zu lernen“, steht für den Landesschulsprecher fest.

„ChatGPT kann Antworten, aber keine Hintergründe, Einschätzungen und persönliche Interpretationen liefern“, sagt Julian Schindler. Dessen sollten sich auch die Schüler bewusst sein, deren individuelle Wahrnehmung bei der Ausarbeitung von Themen gefragt sei.

Auch die Politik sei am Zug, meint der Landesschulsprecher. ChatGPT sollte in der politischen Diskussion angesprochen werden und es gelte, Lösungen zu entwickeln, wie man damit umgeht.