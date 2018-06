16 von den 270 gingen aus dem Blindverkostungsmarathon als SALON Sieger ihrer jeweiligen Kategorie hervor, 10 wurden von Branchenprofis zu SALON Auserwählten gekürt. Im Rahmen eines exklusiven Galadinners mit Sternekoch Johannes King wurden die 26 Sieger und Auserwählten am 19. Juni im Wiener Palais Coburg geehrt.

Staatsmeisterschaft des heimischen Weins

Seit über drei Jahrzehnten gilt der SALON Österreich Wein als die Staatsmeisterschaft des heimischen Weins, sein Urteil genießt höchstes Vertrauen bei Winzern, Händlern und Konsumenten. Ein Teil des Erfolgs beruht auf dem mehrstufigen, unabhängigen Blindverkostungsmarathon, durch den die besten der besten österreichischen Weine aus tausenden Einreichungen für den SALON ermittelt werden.

In 16 Kategorien geht der beste Wein jeweils als SALON Sieger hervor, zudem ermitteln Fachmagazine, Weinjournalisten und Sommeliers 10 SALON Auserwählte. Durch diesen dualen Bewertungsmodus vereint der SALON Jahr für Jahr in einzigartiger Manier aufstrebende Talente und österreichische Winzer-Ikonen.

2-Sterne-Koch Johannes King bespielt Galadinner

Um alle SALON Sieger und Auserwählten 2018 gebührend zu ehren, lud die Österreich Wein Marketing GmbH (ÖWM) am 19. Juni zu einem exklusiven Galadinner im prunkvollen Wiener Palais Coburg.

Für die kulinarische Begleitung auf höchstem Niveau sorgte der deutsche Starkoch Johannes King (Söl’ring Hof, Sylt; 2 Michelin-Sterne). Bekannt für seine Liebe zu regionalen Sylter Produkten, ließ er auch beim SALON Galadinner durch ausgefallene Kreationen Bilder von der Nordsee auf den Tellern der Gäste entstehen.

Verkostung Österreichs bester Weine bei der SALON Tournee

Alle interessierten Weinfreunde können die 270 SALON Weine an drei Terminen im Juni in entspannter Atmosphäre verkosten: Am 20. Juni beginnt die SALON Tournee im Kursalon Wien, zieht am 26. Juni weiter ins Schlossmuseum Linz und endet am 28. Juni im Salzraum in Hall in Tirol.