Klimawandel in Zahlen: Es wird heiß und immer heißer

Klimaforscher, Meteorologen und co. sind sich einig: Der Juli 2023 verlief größtenteils deutlich zu warm und war einer der wärmsten in Österreichs Messgeschichte. „In der vorläufigen Auswertung liegt der Juli 2023 im Tiefland Österreichs um 1,4 Grad über dem Mittel der Klimaperiode 1991 bis 2020, auf den Bergen um 1,3 Grad“, erklärt etwa Alexander Orlik, Klimatologe von GeoSphere Austria.

Für das Tiefland ergebe das „Platz neun in der Reihe der wärmsten Juli-Monate der 257-jährigen Messgeschichte“. Immer mehr Studien bestätigen auch, dass nicht nur der generelle Anstieg auf den menschgemachten Klimawandel zurückzuführen ist, sondern auch konkret die jüngste Hitzewelle. Zur Veranschaulichung: Zieht man zum Vergleich die Daten von 1961 bis 1990 herbei, „die von der Klimaerwärmung noch nicht so stark betroffen war“, kommt man sogar auf einen Anstieg von 3,1 Grad.

Längere Hitzewellen, weniger Niederschlag

Die Temperaturen kletterten zwar nicht bis auf die 40 Grad Marke, hielten dafür aber überdurchschnittlich lange an. Im Falle der Landeshauptstadt sogar doppelt so lange wie im Schnitt: an 19 Tagen in Folge lag der Schnitt der Maximalwerte über 30 Grad und die Temperatur sank auch in der Nacht nicht unter 25 Grad. Mediziner betonen angesichts der langen Hitzephase, dass diese den Körper besonders in Anspruch nehmen, da auch die Regenerationsphasen in der Nacht nicht so produktiv laufen wie an kühlen Sommernächten.

Körperliche Arbeit wird angesichts der steigenden Temperaturen immer anstrengender. Die Diskussionen über die Einführung der Siesta (Mittagsruhe) werden mit den Temperaturen ebenfalls immer hitziger. Foto: APA, TOBIAS STEINMAURER

Im Landesschnitt dauerte die letzte Hitzewelle 14 Tage an - auch das ist deutlich überdurchschnittlich. Von Kalch bis Kittsee regnete es 19 Prozent weniger als im langjährigen Schnitt, die Temperatur lag 1,3 Grad über dem Mittel. Am heißesten war es in Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf) mit 36 Grad, nirgends kühler als in Kroisegg (Bezirk Oberwart) mit 6,9 Grad am 27. Juli. Den höchsten Durchschnittswert verzeichnet Podersdorf mit 23,6 Grad.

Und den für das Land der Sonne wichtigsten Wert der Messung von GeoSphere Austria: Andau ist Sonnen-Meister der rot-goldenen Gemeinden mit 282 Stunden Sonnenschein im Juli.

Die österreichweiten Maximalwerte für den Juli finden sich aber allesamt im Westen: der Negativrekord mit 1 Grad in Obergurgl (Tirol), der heißeste Wert in Bludenz (Vorarlberg) mit 37 Grad.

Weniger Niederschlag, aber lokale Starkregenereignisse

Auffällig ist bei der Messung auch, dass mehrere Unwetter mit Starkregen die Niederschlagsbilanz aufhübschen. So schlagen sich Ausreißer wie jener am 13. Juli in Bad Tatzmannsdorf - dort regnete es in 1,5 Stunden 77 Millimeter - deutlich in der Statistik nieder. Das täuchst über die langen Trockenphasen, vor allem im Nordburgenland, hinweg.

„Von den relativ niederschlagsreichen Verhältnissen konnte der Norden und Nordosten nur selten profitieren. Hier gab es lange Niederschlagspausen und die spärlich durchziehenden Regenschauer und Gewitter brachten insgesamt nur geringe Niederschlagsmengen“, formulieren es die Experten von GeoSphere Austria.

Die Wetter-Rekorde im Burgenland im Juli 2023