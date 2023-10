Zu Besuch bei den Burgenländern in Kanada und in den USA

Zum ersten Mal fand die Reise unter Landeshauptmann Theodor Kery zum 50-jährigen Bestehen des Burgenlandes im Jahr 1971 statt; bis heute wird die Tradition beibehalten: Nachträglich begeht Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nun den 100. Landes-Geburtstag mit den Nachfahren der einstigen Auswanderer in Kanada und in den USA. 66.000 waren es, die einst ausgewandert sind – die Community ist also nach wie vor groß.

Bis nächste Woche ist die Delegation unterwegs. Nach einem ersten Treffen mit dem Burgenländer-Club in Toronto geht es in den kommenden Tagen von Chicago nach Allentown und schließlich nach New York. Dort gibt’s ein weiteres Highlight: den „Katharinen-Ball“ anlässlich des 100-jährigen Bestehens der „First Burgenländer Austria SC New York“, einer Gemeinschaft, die fast ebenso lange existiert wie das Burgenland selbst.

Treffen mit dem Burgenländer-Club in Toronto. Foto: Privat

„Austausch intensivieren“

Die Delegation habe man im Vergleich zu früheren Reisen bewusst kleiner gehalten, wurde bei der Anreise betont. Neben Doskozil sind auch Landesart Leonhard Schneemann und die ehemalige Landtagspräsidentin Verena Dunst dabei, die seit Langem in der Gemeinschaft engagiert ist. Begleitet wird das Trio unter anderem von Protokoll-Chef Manfred Riegler und zwei Vorstandsmitgliedern der burgenländischen Gemeinschaft, Klaus Gerger und Erwin Weinhofer.

Beim Besuch geht es zudem um den künftigen Austausch zwischen dem Burgenland und den USA. Doskozil will ein neues Kapitel in der Kontaktpflege aufschlagen: „Wir wollen Plattformen schaffen, um jungen Nachfahren der Auswanderer das heutige Burgenland zu präsentieren und einen gezielten Austausch zu ermöglichen.“

Dabei bieten sich laut Doskozil Bildungseinrichtungen wie die Joseph-Haydn-Privathochschule und die FH an, ebenso wie Kunst-Residenzen oder wirtschaftliche Kooperationen. Ein Gesamtkonzept wird derzeit auf Landesebene erstellt.