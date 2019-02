ORF III-Doku über Hans Niessl .

Im Vorfeld der Amtsübergabe von Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) an den designierten Nachfolger Hans Peter Doskozil (SPÖ) beleuchtet ORF III am Donnerstag das 18-jährige Wirken des Landeschefs: In der Dokumentation: "Im Brennpunkt: Hans Niessl. Pragmatiker und Tabubrecher" von ORF Burgenland-Chefredakteur Walter Schneeberger wird auf die Laufbahn des Landeshauptmannes zurückgeblickt.