Scheiblhofer ersteigerte Charity-Weine um 15.000 Euro

Zum zweiten Mal nach 2020 gab es heuer auf Initiative von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil eine Online-Auktion zugunsten der ORF-Aktion „Licht ins Dunkel“. Insgesamt 115 Objekte wurden versteigert. Den höchsten Betrag – stolze 15.000 Euro – erzielte das Los „Bordeaux war gestern, Burgenland ist heute - 24 große Weine aus dem Burgenland“.

Ersteigert wurde das außergewöhnliche Weinpaket vom burgenländischen Starwinzer Erich Scheiblhofer. Heute Mittwoch nahm Scheiblhofer die Weine bei einem Besuch bei Landeshauptmann Hans Peter Doskozil symbolisch entgegen. Der gesamte Reinerlös der Aktion von 80.273 Euro kommt zur Gänze der Aktion „Licht ins Dunkel“ zugute.

andeshauptmann Hans Peter Doskozil mit Erich Scheiblhofer und Herbert Oschep (li.), Obmann des Weintourismus Burgenland, vor dem von Scheiblhofer ersteigerten „Weinchristbaum“ Foto: Landesmedienservice Burgenland

„Die Online-Aktion war ein Riesenerfolg. Ein großer Dank gilt allen, die mitgesteigert und Objekte zur Verfügung gestellt haben, und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Land Burgenland, die die Initiative organisiert haben“, freute sich Landeshauptmann Doskozil. „Es zeigt sich einmal mehr, dass die Burgenländerinnen und Burgenländer ein großes Herz haben, wenn es darum geht, Menschen in Not zu helfen. Besonders möchte ich mich auch bei Erich Scheiblhofer bedanken, der die Aktion mit dem Kauf des ‚Weinchristbaums‘ so großzügig unterstützt hat“.

Derzeit schmückt der „Weinchristbaum“ mit 24 preisgekrönten Weinen von burgenländischen Spitzenwinzern den Eingangsbereich des Büros von LH Doskozil; bei der Eröffnung des Scheiblhofer Resorts in Andau am 6. Mai 2022 wird er in der Lobby des Hotels aufgestellt werden. „Eine Zusammenstellung von Weinen in dieser Qualität in Magnumflaschen wird es so wohl nie mehr geben“, streicht Erich Scheiblhofer die Einzigartigkeit des Weinpakets hervor.

„Es war mir zum einen ein großes Anliegen, die Aktion ‚Licht ins Dunkel‘ zu unterstützen, aber auch ein Zeichen für das Weinland Burgenland zu setzen und aufzuzeigen, dass sich unsere Winzer vor großen Namen wie Bourdeaux nicht zu verstecken brauchen“.

Das Weinpaket enthält legendäre burgenländische Weine, so zum Beispiel den ersten österreichischen Rotwein mit 100 Falstaff Punkten und einige weitere Raritäten. Heimische Top-Winzer, unter ihnen Albert Gesellmann, Thomas Kopfensteiner und Georg Prieler, haben ihre besten Blaufränkisch-Lagen beigesteuert.