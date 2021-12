Burgenland: Goldenes Kleeblatt gegen Gewalt 2020

Aufgabenstellung war, eine kurze Geschichte zu schreiben, in der unsere Welt gerettet und für künftige Generationen lebenswert erhalten wird. Aufgrund der Pandemie wurde weder das Buch, noch die Preisträger offiziell präsentiert. Nun bekommt jede der rund 70 Bibliotheken im Burgenlang zwei Bücher, in denen die besten und prämierten Werke des Literaturwettbewerbs zusammenfasst sind. Die Bücher können auch von privater Seite kostenlos bei Kinder- und Jugendanwalt Christian Reumann bestellt werden.

„Der Klimawandel und seine Auswirkungen führen uns vor Augen, dass man sich diesem Thema unbedingt annehmen muss. Es betrifft unsere Lebensgrundlage und es geht darum, Verantwortung für unseren Lebensraum und die zukünftige Generation zu übernehmen. Viele Menschen finden wieder stärker Zuflucht in der Natur und erfreuen sich daran. Um eine intakte Umwelt zu erhalten, müssen wir gemeinsam etwas dafür tun. Der Literaturwettbewerb ist eine Chance, mit diesen Geschichten viele Menschen zum Nachdenken und zum Handeln anzuregen und zu bewegen“, sagte Jugend- und Bildungslandesrätin Daniela Winkler.

Landesrätin Winkler hatte in ihrer Funktion als Vorsitzende des Forums „Gewaltfreies Burgenland“ zur Teilnahme am Literaturwettbewerb eingeladen. In Kooperation zwischen der Kinder- und Jugendanwaltschaft sowie dem „Forum Gewaltfreies Burgenland“ wird seit mehr als 15 Jahren im Rahmen des Literaturpreisausschreibens „Goldenes Kleeblatt gegen Gewalt“ das Themenfeld Gewalt, Aggression, aber auch Frieden und Friedfertigkeit – egal ob im privaten, beruflichen oder gesellschaftlichen Kontext – bearbeitet.

Das Ziel im Jahr 2020 war, kreative Menschen einzuladen, Märchen, Fabeln oder Science-Fiction-Geschichten zu verfassen und einzureichen, die sich mit einer sehr komplexen Form der Gewalt, nämlich der Zerstörung unserer Existenzgrundlage, aber auch mit Strategien und dem Wirken gegen diesen Trend, auseinandersetzen. Zum Mitmachen beim Goldenen Kleeblatt 2020 waren alle Menschen - egal welchen Alters - eingeladen, die sich kreativ mit der Zukunft auseinandersetzen. Dazu Kinder- und Jugendanwalt Mag. Christian Reumann: „Die Welt retten, bedeutet, unseren Kindern eine Zukunft geben, und das werden wir nicht durch Lippenbekenntnisse und fromme Sprüche, sondern nur durch gemeinsames engagiertes Handeln erreichen. In unserem Buch findet man in diesem Sinne viele interessante, zum Nachdenken anregende Beiträge.“

Umweltverschmutzung, Klimaerwärmung und Ausbeutung der Erde haben uns in eine mittlerweile spürbare, globale Bedrohungssituation gebracht, die uns, aber vor allem künftige Generationen, vor kaum oder zumindest schwer lösbare Probleme stellt. Daher lautete das Thema des Wettbewerbes 2020: „Von der Rettung der Welt…“.

Landesrätin Winkler dazu: „Als Jugend- und Bildungslandesrätin, aber auch als Mutter, ist es mir ein zentrales Anliegen, mich für eine lebenswerte Zukunft unserer Kinder einzusetzen. Ich möchte daher dieses Wettbewerbsthema 2020 als Impuls verstanden wissen, der uns alle dazu anregt, Nachhaltigkeit und einen behutsamen Umgang mit Natur und Umwelt als neue Normalität zu leben.“

Silke Rois vom Burgenländischen Bibliothekenverband freut sich über die neuen Bücher: "Gerade auch weil Nachhaltigkeit in öffentlichen Bibliotheken ein großes Thema ist, freuen wir uns, dass jede Bücherei im Burgenland nun diese neue Anthologie 'Von der Rettung der Welt' geschenkt bekommt. Ein herzliches Danke dafür an die Herausgeber*innen."