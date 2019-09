Es gibt nichts, das es nicht gibt. Das gilt bei der Nationalratswahl auch, was das Wetten angeht. Tatsächlich kann man bei einzelnen Anbietern auf die Politik setzen, sei es auf mögliche Wahlergebnisse, die künftige Koalition oder noch kniffligere Insider-Themen.

Die „Einserfrage“ lautet, welche Partei bei der Nationalratswahl die meisten Stimmen erhalten wird. Interessanterweise kann man hier nicht auf die ÖVP setzen. Die SPÖ liegt bei einer „Sechser-Quote“, die FPÖ bei neun – für Nicht-Wett-Affine: Setzt man 100 Euro auf die SPÖ und sie gewinnt, gibt‘s 600 Euro retour. Entsprechend hoch sind die Quoten für Risikobereite: Für einen Wahlsieg der KPÖ gibt es eine Quote von 150, für einen Sieg der „Bierpartei“ 200.

Neben Wetten auf die Frage „Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin?“, auf die Wahlbeteiligung, die Dauer der Koalitionsverhandlungen oder das künftige Durchschnittsalter im Nationalrat, ist auch Burgenland-Wissen gefragt. In der Wette zur höchsten Wahlbeteiligung kommen unter neun Gemeinden zur Auswahl gleich drei burgenländische vor: Krensdorf, Neutal und Moschendorf, allesamt bekannt für eine Wahlbeteiligung um die 85 Prozent.

Türkis-rotes Rennen um Platz eins im Land

Dass bei der Nationalratswahl im Burgenland ein direktes Duell um Platz eins erwartet wird, schlägt sich ebenfalls in den Wetten nieder. Setzt man auf die SPÖ, gibt’s dafür wieder eine „Sechser-Quote“; weniger Gewinn macht man mit der ÖVP, für ihren Wahlsieg im Land gibts nur eine Quote von 1,12.

Eine gewisse Kenntnis der regionalen Politik zeigen Anbieter mit weiteren Spezialwetten, etwa zur Frage, wer in Jennersdorf mehr Stimmen erhalten wird: die SPÖ (Quote: 4,20) oder die FPÖ (Quote: 1,20).

Wie heißt es so schön beim Wetten? „Alles ist möglich …“