Die BVZ kommt jetzt jeden Tag

Tag für Tag sind für die BVZ rund 50 angestellte und freie Journalistinnen und Journalisten in allen Regionen des Landes im Einsatz. Sie sorgen dafür, dass die Leserinnen und Leser stets aktuell, zuverlässig und seriös über das informiert sind, was vor ihrer Haustür passiert. Sie begleiten gesellschaftliche Ereignisse und bieten den vielen Vereinen eine Bühne. Sie „fangen“ persönliche Geschichten in unterhaltsamen und interessanten Reportagen und Interviews ein. Und sie versuchen durch eine zwar kritische, aber konstruktiv ausgerichtete Berichterstattung die Entwicklung des Lebensumfelds der Leserinnen und Leser positiv mitzugestalten. Tägliche Nachrichten aus Ihrer Region Bislang passierte all dies mit klarem Fokus auf die wöchentlich erscheinende gedruckte Zeitung.

Ab sofort wird auch die Online-Berichterstattung in besonderem Maße forciert werden: Täglich werden die neuesten Nachrichten aus den Regionen direkt auf den Bildschirm, das Tablet oder das Smartphone geliefert werden. „Dank weiterer Schritte in der Digitalisierung sind wir jetzt aktueller denn je. Ich finde es großartig, dass die BVZ nun den Sprung vom Wochenmedium zum Tagesmedium geschafft hat“, freut sich Michael Ausserer, der Geschäftsführer der NÖN/BVZ-Mediengruppe.

100 Prozent Burgenland jetzt auch täglich

Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass die Berichterstattung der BVZ bereits jetzt mehr Menschen erreicht, als das Burgenland Einwohner hat. 106.000 Menschen lesen wöchentlich, rund 285.000 Menschen regelmäßig die gedruckte Zeitung und schon über 300.000 Userinnen und User verfolgen die Online-Berichterstattung. Allein in den vergangenen 30 Tagen zählte BVZ.at mehr als 1,2 Millionen Seitenaufrufe.

„Das zeigt, dass die Burgenländerinnen und Burgenländer die journalistische Qualität und Unabhängigkeit der BVZ schätzen“, so BVZ-Geschäftsführer und Chefredakteur Markus Stefanitsch. „Ein wichtiger Gradmesser der Berichterstattung liegt darin, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in den Regionen, aus denen sie berichten, leben. Wenn es um Nachrichten von Burgenländern für Burgenländer geht, so ist die BVZ eine der wichtigsten Informationsquellen.“

Foto: Shutterstock

Mit dem nunmehrigen Ausbau des Online-Angebotes reagiert man auf die steigende Nachfrage nach Online-Nachrichten aus der Region. Jeden Tag neue Nachrichten, Berichte, Reportagen, Analysen und Bildergalerien gibt es für Abonnentinnen und Abonnenten des neuen BVZ-Digital-Angebotes. „Hier erfahren Sie, was direkt vor Ihrer Haustür passiert, welche Projekte in Ihrer Gemeinde geplant sind und welche sich bereits in Umsetzung befinden und welche Veranstaltungen Sie nicht verpassen dürfen“, versichert Stefanitsch.

Auch Projektleiterin Stefanie Sommer zieht nach den monatelangen Vorarbeiten für den Launch der BVZ-Plus-Seite zufrieden Bilanz. „Wir haben hart daran gearbeitet, unsere Online-Leserinnen und -Leser nicht nur wöchentlich, sondern rund um die Uhr mit spannenden Geschichten und aktuellsten Nachrichten aus dem ganzen Burgenland versorgen zu können“, führt Stefanie Sommer aus. Der Start der BVZ-Plus-Seite sei gleichzeitig der Beginn einer neuen Phase: „Wir werden weiterhin an innovativen Lösungen arbeiten, um unseren Digital-Abonnentinnen und -Abonnenten ein erstklassiges, digitales Leseerlebnis bieten zu können.“

Das BVZ-Digitalabo gibt es jetzt zum Sonderpreis

Das Digitalabo bietet ab sofort ein Online-Tagesmedium mit vollumfänglichem Zugriff auf alle Inhalte. Damit haben alle Abonnentinnen und Abonnenten des BVZ-Digitalangebotes künftig immer nicht nur Zugriff auf alle aktuellen Inhalte aus Politik, Wirtschaft, Chronik, Kultur und Sport , sondern auch auf alles, was bisher passiert ist – inklusive des Zugriffes auf das Archiv.

Zudem können sie sich gratis für die maßgeschneiderten Newsletter anmelden und erhalten Zugang zu zwei e-Paper-Ausgaben. Alle diese Angebote sind für bis zu vier Endgeräte freigeschaltet – die digitale BVZ wird damit wie die Zeitung zum Abo für die ganze Familie.

Übrigens: Für alle, die bereits jetzt ein BVZ-Abo haben, gibt es das Digital-Abo mit der BVZ-Plus-Seite selbstverständlich zum günstigen Vorzugspreis.