Horst Horvath: „Leute an einen Tisch bringen – und machen“

„Aufstehen, denken, tun!“ – das Lebensmotto ist in Horst Horvaths Umfeld nur allzu gut bekannt. „Horvath haßt Orwat“, schmunzelt er selbst gerne und meint‘s dabei gut. Denn wenn was zu tun ist, dann nicht für ihn, sondern für all die Projekte, die er zugleich organisiert und jongliert, bis zu fünf Bälle und mehr hat er manchmal in der Luft.

Jetzt tut er aber wirklich einmal etwas in eigener Sache – und doch irgendwie auch wieder für andere: Am Samstag feiert Horst Horvath im Offenen Haus Oberwart, dort wo nicht nur für ihn vieles begann, den 60. Geburtstag. Klar, dass er seinen knapp 300 Gästen etwas bieten will. Unter anderem einen nahezu lückenlosen Rückblick auf gut 60 Jahre „Aufstehen, denken, tun“.

BVZ: Du bist Kulturmanager, Chef des Verlags edition lex liszt 12, Geschäftsführer und Mitbegründer unzähliger Initiativen. Mit welchem Job stellst du dich selbst am liebsten vor?

Horst Horvath: Ich bin Kulturarbeiter. Manager haben viel Geld, und ich hab viel Arbeit: Leute zusammenbringen und Projekte ermöglichen, und das im Gesamtpaket mit dem gesellschaftspolitischen Auftreten gegen Ausgrenzung und Rassismus in jeglicher Art und Form

Das ist eine kurze und schöne Zusammenfassung für so viele Jahre voller Projekte. Wie geht‘s dir mit dem Jubiläum?

Horvath: Ich feiere ja nicht nur meinen Runden, es gibt noch mehr: 30 Jahre Lichtermeer gegen Fremdenhass, zehn Jahre Literaturwanderweg am Csaterberg, wir begehen auch 30 Jahre RE.F.U.G.I.U.S.. Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit den Dingen, die ich umsetzen konnte. Weil ich viele Menschen gefunden hab‘, mit denen das möglich war. Und deshalb wird es ein großes Fest geben, weil‘s nicht eine Handvoll ist, es sind ganze Busse voll Menschen.

Und du feierst natürlich schon vorher mit deiner Familie.

Horvath: Ohne Familie könnt’ ich das alles nicht machen. Ich sage immer: Das, was in den Jahren wesentlich war, das waren vier Wunder – mein Sohn Michael, mein Sohn David und meine Tochter Miriam und das Wunder, dass meine Frau Heike „Ja“ gesagt hat.

Wie geht sich das alles aus bei euch zuhause?

Horvath: Diese vielen Projekte und der Alltag, das ist schon sehr zeitintensiv. Die Familie hätte natürlich das Recht auf mehr Zeit von mir. Aber wir machen gemeinsam das Beste draus. Wir sind ja eine echte Großfamilie. Christine Heindl, die Mutter meines Sohnes Michael, ist sowohl „Leihoma“ bei uns und arbeitet zugleich im Verlag mit. Es ist also schon eine tolle Geschichte, wie wir das alle zusammen machen.

Und wer dich kennt, der weiß, dass du es dir auch nicht nehmen lässt, bei vielen Veranstaltungen selbst dabei zu sein.

Horvath: Sicher geht’s vielleicht ohne mich auch, aber es ist gleichzeitig die Wertschätzung gegenüber den Initiativen, gegenüber den Autorinnen und Autoren. Bei Erstpräsentationen des Verlags bemühe ich mich immer, dabei zu sein. Und es gelingt mir fast jedes Mal.

Wie viele Termine sind das eigentlich pro Woche? Wie oft läutet dein Handy am Tag?

Horvath: Wenn‘s geballt kommt, können es in einer Woche schon 20 oder sogar 30 Termine sein. Das Handy läutet dann natürlich auch 20 Mal oder öfter pro Tag, aber da zähl‘ ich ehrlich gesagt echt nicht mehr mit.

Es geht dir ja nicht nur um die Kultur. Aus gesellschaftspolitischer Sicht: Wo würde es dich heutzutage reizen, wieder etwas Ähnliches wie das Lichtermeer anzustoßen?

Horvath: Ganz klar, wenn‘s um die latente Ausländerfeindlichkeit geht und um Feindbilder, die da geschaffen werden. Da juckt es mich, dass man wieder etwas in Angriff nehmen müsste. Darüber haben wir auch beim Treffen zum Lichtermeer- Jubiläum geredet. Was wir nicht erreicht haben – oder was eigentlich nicht passiert ist: Dass die Bundesregierung es geschafft hat, Maßnahmen zu setzen, um das Thema Ausländerfeindlichkeit wegzukriegen. Das ist eher noch salonfähiger geworden, wenn man sich manche Wahlen anschaut.

Kann man sagen: Die Politik begleitet dich schon immer, ob du es willst oder nicht?

Horvath: Bei Ausländerfeindlichkeit und Rassismus bin ich kompromisslos. Ich habe ja immer gesellschaftspolitische Aktionen gesetzt und nie parteipolitische. Aber zugleich habe ich schon mit allen Parteien zusammengearbeitet. Bis auf die FPÖ. Sagen wir, da gibt’s keine Berührungspunkte!

Du hast auch schon mehrere Landeshauptmänner und Regierungen erlebt. Unterscheidest du die untereinander?

Horvath: Mit der Politik war es immer ein schwieriger Weg, aber im Endeffekt haben wir viele Dinge durch hartnäckige Arbeit umgesetzt. Wenn es um kulturelle Fragen geht, dann nicht nur in meinem unmittelbaren Bereich: Mit der IG Kultur Burgenland haben wir zum Beispiel erreicht, dass das OHO und die KUGA mit der Cselley Mühle bei den Förderungen gleichgestellt wurden.

Was ist aus deiner Sicht geblieben? Wie siehst du diese Szene heute?

Horvath: Es gibt kaum noch Möglichkeit für die Jugend, etwas zu schaffen und auszuprobieren. In Bildein und in der KUGA ist noch ein bisschen Platz dafür. Die Cselley Mühle erfindet sich kommerziell gerade neu und das OHO versteht sich nur mehr als Kunst- und Theater-Ort. Das war früher anders.

Und was ist gesellschaftspolitisch geblieben? Obwohl das wahrscheinlich eine noch schwierigere Frage ist …

Horvath: In der Rückschau ist da der Verein RE.F.U.G.I.U.S. für mich ein gutes Beispiel. Wir haben mit dem Auftreten gegen den Kameradschaftsbund begonnen und haben es so weit gebracht, dass es in Rechnitz eine Gedenkstätte für die Opfer des Südostwallbaus und ein Museum gibt. Der Wermutstropfen ist, dass wir das Grab der ermordeten Zwangsarbeiter noch nicht gefunden haben. Aber: Aufgegeben wird nur ein Brief, damit die Suche weitergeht.

Worum geht es dir und dem Verein konkret?

Horvath: Wir wollen den Opfern eine Ruhestätte geben. Und wir wollen, dass es mit dem Totschweigen endlich zu Ende ist. Die Ewig-Gestrigen sind nicht ausgestorben, und leider gibt es viele Junge, die den Alten nachplappern. Darum geht es nicht nur um Gedenkstätten, sondern um Bildungsarbeit, das ist unter anderem auch die Zielsetzung des Verlags: Tabuthemen aufzugreifen, die es eigentlich nicht mehr sein sollten.

Also „Aufstehen, denken, tun“.

Horvath: Genau! Das war immer einer meiner Leitsprüche, und er bleibt es auch. Das Wesentliche ist, dass man Leute an einen Tisch bringt und gemeinsam Ideen umsetzt.