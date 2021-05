Die Leidenschaft für seinen Beruf konnte man in seinen Beiträgen sehen und hören. Erich Schneller war Vollblut-Journalist und wird unzähligen Menschen auch als Freund, engagierte Persönlichkeit und „Verbinder“ in Erinnerung bleiben. Am Sonntag ist Schneller nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 67 Jahren verstorben. Seine Arbeit und sein Engagement werden von den Kolleginnen und Kollegen sowie von der Landespolitik zum Abschied gewürdigt.

Erich Schneller kam in Großpetersdorf zur Welt, wo er auch aufwuchs. Nach der Matura am Gymnasium Oberschützen studierte er in Wien Publizistik und Politikwissenschaften. Im Alter von 25 Jahren begann er 1979 seine Arbeit im ORF-Landesstudio Burgenland, wo er als Reporter für Radio- und TV-Beiträge, Redakteur und Gestalter von Fernsehproduktionen bekannt wurde.

„Er war immer sehr korrekt und aufrichtig in seiner Arbeit und er war ein großartiger Mensch, der für Generationen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die hier heute noch arbeiten, ein Lehrmeister und Vorbild bleiben wird“, sagt ORF-Landesdirektor Werner Herics zum Ableben des langjährigen Kollegen.

Engagement für die Volksgruppe

Schon in den 1980er-Jahren engagierte sich Erich Schneller für den Verein Roma Oberwart und er setzte sich im Lauf der Jahre immer wieder für die Anliegen der Volksgruppe ein. In seinen im Verlag „edition lex liszt 12“ erschienenen „Lebensberichten burgenländischer Roma“ ließ er die Menschen zu Wort kommen. Bis zuletzt war Schneller auch im Team der Roma Volkshochschule Burgenland tätig. „Er war für uns kreativer Geist, verbindende Persönlichkeit und ein Vorbild dafür, ein vorurteilsfreies Leben zu führen. Auszudrücken, wie sehr er fehlt, dafür fehlen uns die Worte.“ So nahm der Vorstand der Roma Volkshochschule tief betroffen Abschied.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil drückte seine Anteilnahme zum Tod Erich Schnellers aus und würdigte seine Arbeit: „Er war ein Journalist, der nie sich selbst, sondern immer seine Themen, Geschichten und Gesprächspartner in den Vordergrund gestellt hat. Ausgezeichnet hat ihn auch sein großes Engagement für die burgenländischen Volksgruppen und vor allem die Roma. Das Burgenland verliert mit ihm eine maßgebliche Stimme der kulturellen Vielfalt.“

„Wir werden Erich Schneller als couragierten und objektiven Journalisten in Erinnerung behalten, der seiner Arbeit aufrichtig und aus ganzem Herzen nachgegangen ist. Er war ein authentisches und großes Vorbild vor allem für jüngere Journalisten. Er wird sehr fehlen“, schreibt der geschäftsführende ÖVP-Landesobmann Christian Sagartz in einem Nachruf.

„Mit Erich Schneller ist ein großartiger Journalist und Mensch von uns gegangen, den ich über 40 Jahre lang meinen Wegbegleiter nennen durfte“, zeigte sich auch die stellvertretende ÖVP-Generalsekretärin Gaby Schwarz tief betroffen und erinnert sich an die frühere Zusammenarbeit im ORF-Landesstudio: „Erich Schneller war Lehrmeister und Mentor, sozial engagiert und großherzig. Die Lücke, die er als Mensch hinterlässt, ist groß.“