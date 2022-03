Pannatura GmbH Livestream aus Seeadler-Horst im Burgenland

Eine getarnte Webkamera liefert im Burgenland seit Mittwoch Live-Bilder aus einem Seeadler-Horst. Die Pannatura GmbH hat die Kamera in Zusammenarbeit mit dem WWF in rund 25 Metern Höhe montiert und sendet in den kommenden Wochen rund um die Uhr einen Livestream aus dem Nest.