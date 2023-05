Die schönsten Gedichte unserer Leser zum Muttertag

Du sollst etwas Besonderes haben,

kostbarer als alle Gaben.

Hier steh ich schon bereit,

mach die Arme auf - ganz weit.

Dann flieg ich dir entgegen, schnell wie der Wind,

umarm mich fest, denn das Geschenk bin ich - dein KIND!

Ewald Grötzl

Liebste Mama, ein's ist wahr:

Du bist immer für mich da!

Dafür dank' ich Dir zum Feste,

denn du bist die Allerbeste.

Marla Emilia

Welch Glück auf Erden muss man haben,

eine Mama so wie dich,

andere würden sich drum schlagen,

doch die Auswahl fiel auf mich.

Ob in guten oder schlechten Zeiten,

dein Herz schlug immer nur für mich,

ein schönes Leben wolltest du mir bereiten,

dafür Mama liebe ich dich.

Jasmin Essmeister

A Mama, so wia du es bist,

de hätte jeda gern,

olle Kinda dieser Erde,

ob nohe oder fern.

Se derfn gern moi kumma,

di treffn und di sehn,

daun könnens unsre Liebe

zu dir vielleicht vastehn.

Du gibst fia deine Kinda

ollas und nu mehr,

drum wolln wir heite sogn:

wir gebn di nimma her!

Du bist fia uns de Beste -

Mama, du nur gaunz allein.

So woar es und so is es

und so wird's a imma sein.

Katharina Tröstl

Liebe Mutter, am heutigen Tag

will ich dir sagen, wie sehr ich dich mag.

Du bist wie die Blume voll Farbe und Duft,

wie Essen und Trinken, zum Atmen die Luft.

Du hast mich gepflegt einst, gewaschen, gekämmt,

gewärmt und bekleidet mit Hose und Hemd.

Du schenkst so viel Liebe, erzeugst Harmonie,

du warst gleich zur Stelle, wenn ich einmal schrie.

Ich liebe dich, Mutti, sag danke zu dir,

als kleines Symbol nimm die Blumen von mir.

Wilhelm Maria Lipp

Mein kleines Herz macht bum, bum, bum

und willst du wissen auch warum?

Ich freu mich, wenn du mit mir lachst,

und über meine Träume wachst.

Ich freu mich, wenn du zu mir stehst,

und mit mir durchs Leben gehst.

jetzt weißt du auch warum,

mein kleines Herz macht bum, bum, bum.

Ingrid Stacher

Mama, du bist der Überflieger,

bist sogar die beste "Schwieger".

Immer auf Achse per Rad oder Fuß,

dazwischen gibt`s Schweinebraten und Apfelmus.

Man kann jederzeit auf dich zählen,

ich werd` dich zur Mama des Jahrtausends wählen.

Und jetzt geb` ich dir ganz zum Schluss,

ein paar Blümchen und den dicksten Kuss.

Monika Rohrer

Du hast Tränen vertrieben,

hast Spielzeug geklebt,

hast kalte Hände gerieben

und für mich nur gelebt.

Heute bin ich wohl reifer,

habe selbst eigene Kids.

Ich versteh' Deinen Eifer

(Das ist jetzt kein Witz.).

Die Zeit ist in Eile,

Die Jugend verrinnt,

doch Eile mit Weile,

ich bin immer Dein Kind.

Zum Geburtstag viel Glück,

liebe Mama, viel Segen!

Mit Deinem Geschick

bist Du mir überlegen.

Kornelia Röck

Mama, ich habe nachgedacht

und ein Gedicht für dich gemacht.

Ein kleines, aber liebes Gedicht,

das nur von guten Dingen spricht.

Ich habe mir im Wörterbuch

ganz viele liebe Wörter gesucht.

"Herzensgüte" und "edel" und "fein"

müssen in mein Gedicht hinein.

"Treu" und "zärtlich", "klug" und "Humor"

kommen darin außerdem vor.

Ich schreibe vom "lieben Mutterherz"

von "Mutterhand" und "Mutterschmerz".

Am Ende steht da einfach drin

wie stolz ich auf meine Mama bin!

Renate Polt

Liebe Mama, freue dich,

zu deinem Glück hast du ja mich.

Dieser Tag wär ohne mich

gar kein Muttertag für dich!

Brunhilde Berger

Ein Herzerl voll Liebe,

ein duftender Strauß,

ein Busserl, ein Knixerl

und's Verserl is aus....

Maria Steinböck

Was immer dich bekümmern mag

Vergiss es heut am Muttertag.

Hab ich dir einmal wehgetan

Verzeih mir bitte denk nicht dran.

Das eine will ich sagen du bist

die Allerliebste mir!

Elfriede Stich

Liebe Mama,

Wenn nichts mehr geht, geh ich zu dir

und klag dir meine Sorgen.

Du nimmst dir Zeit, leihst mir dein Ohr -

ich fühle mich geborgen.

Als ich ein Kind war, konntest du

die Dinge für mich richten.

Nun, da ich gross bin, hilfst du mir,

sie richtig zu gewichten.

Wenn nichts mehr geht, geh ich zu dir,

du bist mein Zufluchtsort.

Du schaust mich an, bist einfach da,

und weiter braucht's kein Wort.

Für das, was ich geworden bin,

hast du den Keim gelegt.

Du hast die zarte Pflanze lang

gehütet und gepflegt.

Auch wenn ich diese Worte oft

im Alltagstrott nicht sage -

heut sag ich sie: „Ich bin so froh,

Mama, dass ich dich habe.“

Erna Grötzl

Liebe Mama, du bist mir

Die Treuste auf der Welt

Du bist einfach unbezahlbar

Nicht für Gut und Geld

Wenn sich and're von mir wenden

Stehst du fest zu mir

Wenn ich nicht mehr weiter weiß

Führt mich mein Weg zu dir

Du bist dieser einz'ge Mensch

Auf den ich zählen kann

Mache ich selbst große Fehler

Du verzeihst mir dann

Umstände ändern sich so rasch

Doch eines bleibt, wie's ist

Dankbar und überglücklich bin ich

Dass DU - MEINE Mutter bist

Bernhard Krenn

Weiß und grün ist mein Strauß,

hübsch bescheiden sieht er aus.

Frisch vom Wald kommt er herein.

Rieche nur, er duftet fein.

Nimm! Vom Frühling ists ein Stück.

Er bringt der Mutter lauter Glück.

Stefanie Tripam

Mama lass dir sagen,

es ist schön, dass wir dich haben.

Haben wir Kummer oder Sorgen,

kommen wir zu dir auch am frühen Morgen.

Du begleitest uns durch die weite Welt,

manchmal auch durch eine Nacht im Zelt.

Fehlt uns manchmal auch der Mut,

tut ein Lob von dir uns ziemlich gut.

Wollen wir Neues ausprobieren,

hilfst du uns beim Einstudieren.

Haben wir auch manchmal Streit,

bist du zum Schlichten stets bereit.

Auch wenn wir manchmal Blödsinn machen,

bringt der Neubeginn uns zum Lachen.

DANKE Mama, dass wir dich haben,

das wollen wir dir noch einmal sagen.

Stephanie Gruber

Was man(n) der Mama verdankt, weiß man(n) erst genau,

wenn man(n) selber Kinder hat mit der eigenen Frau.

Dann weiß man(n) zu schätzen, was Mamas alles tun,

was sie alles schaffen und so selten mal (aus)ruh'n.

Ein Papa legt sich gern mal kurz auf's Ohr,

und Mama liest nach einem langen Tag immer noch liebevoll vor.

Was tagsüber alles noch so (scheinbar selbstverständlich) geschieht,

davon selten jemand (annerkennend!!!) genau etwas sieht.

Darum sei heut' allen MAMAs DANKE gesagt,

fü ALLES was ihr das ganze Jahr tut, jeden Tag!

Danke fü so viel Liebe, Geduld und sooo viel Zeit,

selten ist ein Mensch soviel zu opfern bereit.

Aber eine Mama tut alles für ihr Kind,

und dann werden sie so groß geschwind.

Doch in der Zeit, wo die Kinder sind noch klein,

wäre sicher auch manchmal eine Pause ganz fein.

Nicht "immer" 'nur' rund um die Uhr da sein zu wollen,

sondern auch mal 'die mit dem Vornamen' (Frau) sein sollen.

So wollen wir alle heute (& hoffentlich öfters) was tun,

damit die fleißigen Hände auch mal können "kurz" ruh'n.

In diesem Sinne: Mamas, genießt euren Tag,

und lasst euch überraschen, was er noch alles bringen mag.

Christoph Hofstätter

Mama, Oma, Uroma,

das ist wirklich wunderbar.

Kinder aus verschiedenen Blickwinkeln seh'n,

und auch immer ein Stück weit mit ihnen zu geh'n.

Das schaffen die (Ur-/O-)Mamas dieser Welt,

warum man sie wahrlich für Heldinnen hält.

Selten nur wird dieses Lob vernommen,

dabei sollte ihnen das öfter zu Ohren kommen:

Dass ALLE ihre Arbeit schätzen sooo sehr,

auch wenn auf Mamas zukommt immer mehr.

Darum unterstützt sie doch alle, von nah & von fern,

denn eine kurze Pause hat jede Mutter ganz gern.

Früher halfen "einfach" viele mit,

und das wäre auch noch heute der HIT!

"Es braucht ein ganzes Dorf um ein Kind zu erziehen", las ich mal,

manchmal hab ich das Gefühl, das wär gerade die richtige Zahl,

an helfenden Händen & Leuten die auch wirklich sind DA,

ja, solch' ein Dorf wäre für (junge) Mamas wunderbar.

Darum lassen wir heute alle Mamas hoch leben,

für das, was sie so "selbstverständlich", immer geben.

Und wir danken allen, die sie unterstützen und einer Mama "unter die Arme greifen",

meist sind das (auch Ur-/O-)Mamas, weil die gut begreifen,

Dass 24 h Mama 7 Tage die Woche, das ganze Jahr,

manchmal auch anstrengend sein kann, ist ja ganz klar.

Darum gebührt jeder Mama auch mal ' ne Pause,

und sei's für's Durchschnaufen bei einer schönen Jause.

DANKE den Müttern & allen die ihnen helfen in irgendeiner Form,

denn dieser Arbeits- & Energieaufwand ist wirklich enorm.

Alle Mamas haben sich Erholung & ein Danke von Herzen verdient,

und wir hoffen, dass am Muttertag mal werden die Mamas bedient.

Renate Traxler

MAMA, ohne dir geht zuhause nix,

soviel ist mal ganz, ganz fix.

Ein Weilchen kommen wir vielleicht ohne dich aus,

aber schon nach kurzer Zeit säh's schlimm aus im Haus.

Du machst soooooo viel "nebenbei",

das ist uns allen nicht einerlei.

Drum ist heut' mal ein guter Tag,

wo ich dir DANKE sagen mag!

DANKE MAMA, nimm die Blumen zum Gruß,

und auch noch einen dicken Kuss!

Isabella Hofstätter

Liebe Mama,

ich danke dir, dass du mich liebst,

mir Geborgenheit gibst,

deine Aufmerksamkeit mir schenkst,

immer an mich denkst.

Bei Krankheit meinen Schlaf bewachst

und gerne mit mir lachst.

Danke für die Selbstverständlichkeit,

mit der du all das machst!

Michael Payer

Liebe Mama, ich und du,

wir sind verwandt wie Kälbchen und Kuh.

Wir sehen unsähnlich wie Fohlen und Pferd,

wir haben schon immer zusammengehört.

Wär' ich ein Lamm, dann sagte ich brav:

Du bist das allerliebste Schaf.

Wär ich ein Ferkel, dann fiele mir ein:

Du bist das allernetteste Schwein.

Als gelbes Küken sagte ich:

Piep, bleib' immer bei mir, ich hab' dich lieb.

Du bist die allerbeste Ente.

Sind das nicht schöne Komplimente?

Tamara Prem