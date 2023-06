Zwei Neupriester für das Burgenland - Berufung über Umwege

Insgesamt 28 Neupriester wird es in der katholischen Kirche Österreichs im Jahr 2023 geben. Wer heute den Berufsweg Priester wählt, muss wissen, dass er auch Ablehnung und Kritik erleben wird. Es geht nicht um Ansehen der Person, sondern um Begeisterung für das Evangelium und den Auftrag, den Menschen in den Pfarrgemeinden zu dienen.

Am Donnerstag, 29. Juni, erhalten zwei der 28 Kandidaten in Österreich die Handauflegung durch den Bischof: Zoltan Csiki (45) und Andreas Gold (41) werden von Diözesanbischof Ägidius J. Zsifkovics um 15 Uhr im Martinsdom zu Priestern geweiht.

Werdegang mit ungewöhnlichen Facetten

Etliche Priesteranwärter bringen vor ihrem Theologiestudium Studienabschlüsse und Berufserfahrungen aus anderen Bereichen mit, so auch der Rumäne Zoltan Csiki. Eigentlich wollte er schon als Kind Priester werden. Dann aber war er als Sozialarbeiter und als Journalist tätig, absolvierte ein Volkswirtschaftsstudium in Temesvar und hatte Management-Aufgaben inne.

Csiki war (standesamtlich) verheiratet und ist Vater einer zwölfjährigen Tochter. Im Jahr 2018 zog er nach Wien, wo er an der Theologischen Fakultät und im Priesterseminar studierte. Ein Werdegang mit ungewöhnlichen Facetten, aber „das sind auch wichtige Erfahrungen, die ich mitbringe – ich weiß, was Ehe, Familie, Scheidung bedeuten“, sagt er. Nach der Trennung habe er Gott gefragt, welchen Weg er einschlagen solle. Bei einer Veranstaltung traf er auf Bischof Zsifkovics. „Komm zu uns, wir brauchen dich“, habe er laut Csiki gesagt. „Das war wie ein Zeichen für mich!“

Vor einem Jahr wurde Zoltan Csiki zum Diakon geweiht und leitete im Seelsorgeraum Purbach/Breitenbrunn/Donnerskirchen/Schützen Wortgottesdienste. Die Menschen im Burgenland erlebt er als „freundlich und ehrlich“. Manchmal seien ältere Leute „irritiert darüber, dass ich ein Kind habe, aber Gott hat mich damit beschenkt“, sagt er.

Csiki wird ab September in Oberwart als Kaplan tätig sein, auch für die ungarischsprachige Gemeinde. Er freut sich schon sehr darauf. Als Priester sei man nicht für sich selbst, sondern für alle da, zu denen man geschickt wird. „In diesem Beruf muss man die Menschen mögen“, ist er überzeugt.

Über Krisen zum Glauben

Andreas Gold, 41, aus Mattersburg ist ebenfalls ein Spätberufener. Als Jugendlicher, so erzählt Gold, habe er mit der Kirche und dem Glauben wenig am Hut gehabt.Der gelernte Elektroinstallationstechniker ging gerne auf Partys. „Ich war ein Getriebener, aber nichts hat mich wirklich erfüllt.“ Gold hatte einige Krisen zu meistern und fand zum Glauben. „Ich habe durch den Glauben so viel geschenkt bekommen, die Berufungsfrage hat sich automatisch gestellt. Ich wollte etwas zurückgeben.“

Sein Theologiestudium hat Andreas Gold im Vorjahr abgeschlossen. Ab Herbst wird er in der Pfarre Lockenhaus tätig sein. Sein Diakonatsjahr hat er im Dekanat Oberpullendorf absolviert. „Ich wurde dort sehr herzlich aufgenommen“, betont Gold.