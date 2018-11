Burgenlands Zigarettenautomaten großteils umgestellt .

Mit der Anhebung des Schutzalters beim Rauchen von 16 auf 18 Jahre müssen bis Jahresende im Burgenland an die 184 Tabakautomaten umgestellt werden. Bei den meisten sei dies bereits erfolgt, sagte Hannes Dragschitz, Obmann des burgenländischen Landesgremiums der Tabaktrafikanten, am Mittwoch in Eisenstadt. Die Umstellung koste pro Automat um die 1.000 bis 1.200 Euro.