Köpfe der Woche: Julia Herr und Alfons Haider

Mit einem Babybauch-Selfie überbrachte SPÖ-Nationalratsabgeordnete Julia Herr die freudigen News: „Nachdem sich unser Baby nicht länger verstecken lässt- freu ich mich zu verkünden, dass wir hoffentlich noch diesen Winter zu dritt sein werden“, schreibt Sigleßerin auf Facebook. Politische Babypause gibt es für sie aber noch nicht, zumindest nicht auf Social Media: Kurz darauf ging sie mit einem wütenden Radler-Preis-Vergleich zwischen Österreich und Deutschland viral.

Letzte Aufführung für „Mamma Mia!“

Am Sonntag begrüßte Alfons Haider die Gäste der letzten Vorstellung dieser Saison bei den Seefestspielen Mörbisch. Der Musical-Blockbuster „MAMMA MIA!“ wurde zum Hit: 180.890 Menschen sorgten für 30 ausverkaufte Abende. Zusammen mit den Gästen der Starnacht am Neusiedler See, der Schlagernacht und den Konzerten von Andrea Berg und Howard Carpendale strömten heuer insgesamt 202.590 Gäste auf Europas größte Seebühne. 2024 folgt „My fair Lady – Das Musical“.