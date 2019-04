Rupert Wimmer, Institut für Holztechnologie und Nachwachsende Rohstoffe der BOKU Wien in Tulln, über Bäume.

Wer denkt bei dem Bob Dylan-Song „Forever Young“ an Bäume? Wenn Bäume älter werden, dann wachsen sie nach oben und bleiben dabei jung! Es ist die Zellfabrik „Kambium“ direkt unter der Rinde. An einem Baumstumpf sehen wir viele Baumringe, mit der Markröhre in der Mitte.

Von da aus zählen wir die Baumringe nach außen. Die Ringezahl entspricht dabei genau dem Alter des Kambiums. Zählt man die Jahresringe etwas höher im Baum, dann werden diese immer weniger. Jährlich wuchs der Baum ein Stück in die Höhe und das Kambium ist mit jedem Längstrieb ein Jahr jünger. Schließlich erreichen wir die Wipfelspitze und finden dort nur mehr einen Baumring! Ein Baum wächst tatsächlich so, dass er von unten nach oben immer jünger wird: „Forever Young“!