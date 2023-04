Die Ostereier-Aktion der „Resl-Tant“ läuft und hilft

Werbung

Zum Preis von je einem Euro kann man sich die original „Resl-Tant-Eier“ fürs eigene Osternest holen und damit vor allem auch schnell und unkompliziert helfen! Denn auch heuer packen jede Menge Unterstützer rund um das Kunstprojekt gemeinsam an und ermöglichen so ein kleines Osterwunder.

Der Erlös der Benefiz-Aktion kommt dieses Mal der Forchtensteiner Familie Baer zugute, die im Dezember ihr Haus bei einem Brand verlor. 15 Jahre hatte die Familie dort gelebt, plötzlich stand man vor dem Nichts. Der schwerverletzte Familienvater überlebte nur knapp; Alexandra Baer kam mit ihren zwei Kindern zunächst bei ihrer Mutter unter, jetzt haben sie eine kleine Wohnung in Mattersburg gefunden. Mit dem Spendengeld soll nun auch der Tochter geholfen werden, um die Ausbildung in der Keramikschule in Stoob finanzieren zu können.

„Wenn's drauf ankommt, halten wir Burgenländer z'samm“

Diesen Ausspruch der fiktiven „Resl-Tant“ (frei nach dem Buch, das zum 100-Jahr-Jubiläum des Landes 2021 erschienen ist) nahm sich das engagierte Team schon in den vergangenen Jahren zu Herzen und sammelte Geld für Familien Not. 3.000 Eier wurden heuer dafür kunstfertig gekratzt. Tatkräftige Unterstützung kam von der Firma Schlögl-Ei, Thomas Engelmeyer und der Raiffeisenbank Markt Allhau sowie von weiteren Freunden im ganzen Land.

Die letzten Eier gibt es jetzt noch in der Bar Centrale „Grocceria“ in Oberwart zu kaufen. Kulturmanager Horst Horvath und Maggie Schiefer luden schon am Samstag zum Benefiz-Treff ein. Bis Samstag werden die „Resl-Eier“ noch angeboten – und Winzer Uwe Schiefer von der Bar Centrale hat sich bereit erklärt, den Betrag noch zu verdoppeln!

Foto: Privat Verein Resl-Tant

Für die Familie wurde auch ein Spendenkonto eingerichtet:

IBAN: AT09 3312 5000 0172 2545

BIC: RLBBAT2E125

lautend auf: Andreas Lehner / Stichwort: Resl hilft – Familie Bear

Das Buch „100 Jahre Burgenland durch die Augen der Resl-Tant“ von Paul Mühlbauer, Andreas Lehner und Fritz Pomm ist im Verlag edition lex liszt 12 erschienen. Infos dazu auf www.lexliszt12.at