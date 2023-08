Das sind die beliebtesten Baby-Namen im Burgenland

Beliebtester Burschen-Name im Burgenland war 2022 Jonas, gleich 29-mal wurde der Name vergeben. Bei den Mädchen liegen die 28 Annas des Jahrgangs 2022 auf Platz eins.

Die beliebtesten Mädchen-Namen im Burgenland

1. Anna 28 (2,7%)

2. Mia 26 (2,5%)

3. Emma 22 (2,1%)

4. Emilia 21 (2%)

5. Lena 19 (1,8%)

6. Lea 18 (1,7%)

8. Johanna, Marie je 17 (1,7%)

10. Leonie, Nora, Sophie je 14 (1,4%)

Die beliebtesten Burschen-Namen im Burgenland

1. Jonas 29 (2,6%)

2. Jakob, Paul je 23 (2,1%)

4. Felix 22 (2%)

7. Elias 21 (1,9%)

8. Leon, Lukas, Leo je 20 (1,8%)

Marie und Paul, 2021 noch die beliebtesten Namen, wurden jeweils auf Platz drei verdrängt. Emma und Maximilian führen nun die Liste der häufigsten Vornamen Neugeborener des Jahres 2022 an. Das zeigt eine Auswertung von Statistik Austria der jeweils ersten Vornamen aller in diesem Jahr geborenen 40 060 Mädchen und 42 567 Buben. Für Mädchen wählten die Eltern 659 Mal (1,6 %) den Namen Emma, für Buben 735 Mal (1,7 %) den Namen Maximilian.

„Emma war im Jahr 2022 zum zweiten Mal nach 2019 der beliebteste Name für Mädchen. Vorjahressiegerin Marie fiel auf Platz 3 zurück. Bei den Buben erreichte Paul, der 2021 meistvergebene Vorname, ebenfalls nur mehr den dritten Platz. Der Spitzenplatz ging zum vierten Mal nach 2019, 2017 und 2011 an Maximilian“, so Tobias Thomas, Generaldirektor von Statistik Austria.

Emma erreichte 2010 erstmals Platz 10 der Liste der meistvergebenen Mädchenvornamen und landete 2019 auf Platz 1. Maximilian befindet sich seit 2005 in den Top 10 und – ausgenommen Rang 4 im Jahr 2018 – seit 2009 in den Top 3.

Die beliebtesten Mädchen-Namen Österreichs

1. Emma 659 (1,6%)

2. Emilia 632 (1,6%)

3. Marie 625 (1,6%)

4. Mia 593 (1,5%)

5. Anna 589 (1,5%)

6. Sophia 549 (1,4%)

7. Laura 534 (1,3%)

8. Valentina 525 (1,3%)

9. Lena 518 (1,3%)

10. Johanna 502 (1,3%)

Die beliebtesten Burschen-Namen Österreichs