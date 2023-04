Rekordverdächtig: Wolf passiert das Burgenland

Werbung

M237 wurde 2021 im Kanton Graubünden in der Schweiz geboren. Der Jungwolf erhielt vom Bündner Amt für Jagd und Fischerei einen GPS-Sender und begab sich im Juni 2022 auf eine rekordverdächtige Reise quer durch Europa, wie die Schweizer Stiftung KORA - Raubtierökologie und Wildtiermanagement - berichtet.

Die Wanderung von M237, aufgezeichnet von 9. Juni 2022 bis 22. März 2023. Foto: Karte: Amt für Jagd und Fischerei Graubünden, Karte: Amt für Jagd und Fischerei Graubünden

Zwischen Anfang und Mitte Februar 2023 querte M237 das Burgenland im Bereich des Sieggrabener Waldes. Er kam aus der Region Wiener Neustadt, passierte die Südautobahn und die Schnellstraße S31, und ging westlich von Sopron über die grüne Grenze.

Den Jahreswechsel hatte M237 zuvor westlich von Wien verbracht. „Der Jungwolf wanderte im Anschluss hoch bis zur Donau, überlegte es sich dann anders und zog Richtung Südosten davon“, heißt es in einem Bericht der KORA. Nach seinem Besuch im Burgenland zog es den Wolf in Richtung Budapest. Die GPS-Daten zeigen, dass er sich bis ins städtische Randgebiet wagte und die Donau querte. Die jüngsten Daten stammen aus einem Gebiet nahe der slowakischen Grenze.

Bislang hat M237 eine Strecke von 1.927 Kilometern zurückgelegt. Er ist damit nachweislich der am weitesten abgewanderte Wolf in Europa. Auf seiner Wanderung hat das Tier Flüsse, Straßen, Autobahnen und Berge mit einer Höhe von bis zu 3.500 Metern passiert.

Tragisches Update: M237 vermutlich verstorben

Wie das Amt für Jagd und Fischerei Graubünden am 13. April 2023 mitteilte, ist der Jungwolf M237, der auf seiner langen Wanderung von der Schweiz bis nach Ungarn auch das Burgenland passiert hat, mit größter Wahrscheinlichkeit tot.

Der Sender des Tieres sei nahe der slowakischen Grenze aufgefunden worden. Vom Tier selbst fehle jede Spur.

Eine Untersuchung soll nun die Umstände des Verschwindens des Wolfes klären. Es besteht der Verdacht auf Wilderei.

Im Burgenland nur vorübergehend zu Gast

Im Burgenland ist der Wolf allen Hinweisen nach derzeit nur Passant. In anderen Bundesländern sorgen dauerhaft ansässige Wölfe hingegen längst für Diskussionen. Das ist auch für im Burgenland tätige Landwirte Anlass, sich mit dem Wolf auseinanderzusetzen.

Wölfe sind anpassungsfähig und können weite Strecken zurücklegen. Foto: https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/media.htm, John Linnell

Alex und Julia Elpons entschieden sich nach ihrem Studium an der Universität für Bodenkultur dafür, in Bildein mit der Zucht des Krainer Steinschafes zu beginnen. Heute hält das Landwirtepaar auf seinem biologisch bewirtschafteten Hof rund 130 Mutterschafe und verschiedene Hühnerrassen wie das Sulmtaler Huhn.

„Der Wolf ist bei uns noch nicht vorhanden, es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis er sich hier niederlässt“, sagt Alex Elpons.

Goldschakale werden im Burgenland immer wieder gesichtet. Foto: Foto: Soru Epotok, shutterstock.com, Soru Epotok, shutterstock.com

Ein größeres Problem sei derzeit der Goldschakal. Zwar habe er noch keinen Übergriff des mit dem Wolf verwandten Tieres auf seine Herden erlebt, „aber Jäger berichteten bereits von Rissen bei Wildtieren“.

Das Landwirte-Ehepaar schützt seine fünf Herden mit kilometerlangen mobilen Elektrozäunen, die alle drei bis fünf Tage umgestellt werden. Das Krainer Steinschaf, eine alte Haustierrasse, zeichne sich zudem durch gute Wehrhaftigkeit aus, so Alex Elpons. Die Muttertiere verteidigen bei Gefahr ihre Lämmer.

„Aber gegen Goldschakale in Rudelstärke und den Wolf würde das nicht reichen“, sagt Alex Elpons.

Julia Elpons beim Aufstellen eines Elektrozauns zum Schutz der Schafherde. Foto: Foto: Birgit Lang, Birgit Lang

Drei ausgebildete Border-Collies unterstützen als Hirtenhunde die Schafzüchter bei ihrer Arbeit. Der kluge Hund treibt die Schafe zusammen und begleitet die Herde. Hirtenhunde sind menschenbezogen und nicht darauf abgerichtet, zum Beispiel mit einem Wolf den Kampf aufzunehmen.

Zu diesem Zweck sind in manchen Regionen Mitteleuropas bereits spezielle Herdenschutzhunde im Einsatz. „Ein Herdenschutzhund ist Teil der Herde, er hält sich für ein wehrhaftes Schaf“, sagt Alex Elpons.

Herdenschutzhunde müssen zertifiziert sein

„Ein Herdenschutzhund muss für seine Aufgabe zertifiziert sein“, erklärt Lucas Ende. Er ist beim Naturschutzbund Österreich für die Artenschutzkoordination zuständig. Herdenschutzhunde sollen jedenfalls „kompatibel mit dem Menschen“ sein, betont der Experte.

Seine Schutzfunktion übt der Herdenschutzhund aus, indem er sein Territorium markiert. Üblicherweise akzeptiere das der Wolf, berichtet Lucas Ende. Die Haltung von zertifizierten Herdenschutzhunden werde über das Agrar-Umweltprogramm ÖPUL gefördert, einige Bundesländer fördern die Anschaffung auch über landeseigene Töpfe.

Einer der Border Colllies ist immer dabei, wenn die Schafe auf die Weide gebracht werden. Foto: Foto: Johannes Hloch, Johannes Hloch

Aber auch ein Elektrozaun könne durchaus vor Wölfen Schutz bieten, sagt Lucas Ende. Empfohlen wird eine Zaunhöhe von mindestens 105 Zentimetern - Schafzüchter Elpons benützt derzeit einen Zaun mit 90 Zentimetern Höhe.

„Wildtiere sollen für den Wolf eine leichtere Beute sein, Nutztiere eine schwere“, erklärt Lucas Ende das Schutzprinzip. Der Herdenschutz soll die Erreichbarkeit von Beutetieren erschweren. Elektrozäune seien dabei durchaus hilfreich.

Kommt es trotz Elektrozaun zu einem Schafriss, so sollte geprüft werden, ob ein Unterschlüpfen oder Überspringen des Zaunes möglich ist. „Das Gelände ist nie eben“, sagt der Experte. Der Wolf kann sehr geduldig prüfen, ob er den Zaun irgendwo überwinden kann.

Schafzucht gefährdet, wenn der Wolf heimisch wird

Alex Elpons ist skeptisch, was das Überleben seines Betriebes betrifft, sollten sich Wölfe tatsächlich im Südburgenland niederlassen. „Ich werde die Zucht wahrscheinlich aufgeben müssen“, sagt er. „Fünf Herden zu schützen ist schwieriger als eine.“

Hirten zu beschäftigen, sei finanziell nicht möglich. Auch das Halten von Herdenschutzhunden sei kostenintensiv und aufwändig.

„Die Wechselwirkung von Tierschutz und Naturschutz ist schwierig“, sagt der Schafzüchter, der seine Tiere von April bis Weihnachten im Freien grasen lässt.

Alex Elpons denkt schon jetzt über den Schutz seiner Lämmer und Schafe nach, sollte sich ein Wolf in der Umgebung ansiedeln. Foto: Foto: Bernadett Strohmaier, Bernadett Strohmaier

Von der Politik fühlt er sich mit dem Problem alleine gelassen: „Es wird Propaganda gemacht und angekündigt: Man schießt den Wolf ab“, sagt er. Man müsse aber realistisch sein: „Wenn der Wolf einmal da ist, wird es nicht möglich sein, ihn wieder auszurotten.“

Der Wolf steht in Europa aufgrund der Berner Konvention und der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie unter strengem Schutz. Es ist verboten, Wölfe absichtlich zu töten oder zu stören, ihre Fortpflanzungs- oder Ruhestätten zu beschädigen.

Die Richtlinie sieht aber auch Ausnahmen vor, „sofern es keine anderweitige zufriedenstellende Lösung gibt...“

„Wir werden lernen müssen, mit dem Wolf zu leben“

„Wölfe zu erschießen, wird langfristig nicht helfen“, meint Alex Elpons. „Wir werden lernen müssen, mit ihm zu leben. Wir werden uns wehren müssen.“

Dafür sei finanzielle und organisatorische Unterstützung nötig.

Auch der Goldschakal unterliegt der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Sein Schutzstatus ist weniger streng als jener des Wolfes. „Unter strenger Kontrolle kann der Goldschakal der Natur entnommen werden“, sagt Lucas Ende. Trotzdem sei ein „günstiger Erhaltungszustand“ zu gewährleisten, was immer wieder Gegenstand von Kontroversen sei.

Zum Thema „Wolf im Burgenland“ meint der Artenschutzkoordinator, dass es durchaus Bereiche gebe, die dem Wolf einen günstigen Lebensraum bieten können.

„Deshalb ist davon auszugehen, dass er sich über kurz oder lang hier etablieren wird“, sagt Lucas Ende. „Agrarsteppen“ mit weitflächigen Äckern seien für den Wolf nicht interessant, da dort nur wenige Beutetiere leben. Kulturlandschaften mit einem gewissen Wildangebot und Rückzugsorten für die Jungenaufzucht sind ausreichend. Der Wolf braucht keine Wildnis.

In einigen Regionen Europas ist der Wolf schon stark verbreitet. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er sich auch im Burgenland niederlässt, sagen Experten. Foto: Grafik: Europäische Kommission, Grafik: Europäische Kommission

Daher sieht Lucas Ende vor allem im Südburgenland Chancen, zum Wolfsgebiet zu werden. „Mittelfristig muss man sich darauf einstellen, dass sich der Wolf hier niederlässt“, sagt er.

Wo genau die österreichischen Wölfe unterwegs sind, lässt sich derzeit nur vermuten. Nur drei Wölfe aus dem Rudel am Truppenübungsplatz Allentsteig (NÖ) tragen, wie der Wolfsbeauftragte Aldin Selimovic vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie an der veterinärmedizinischen Uni Wien berichtet, aktuell GPS-Sender.

Halsband mit GPS-Sender sammelt wertvolle Informationen

Die Jungwölfe im Alter von knapp einem Jahr erhielten ein Halsband mit GPS-Sender, über das sporadisch der Standort abgefragt werden kann. Das Halsband fällt nach ca. zweieinhalb Jahren von selbst ab, wenn die darin enthaltene Batterie leer zu werden droht. Die Wildtierbiologen orten dann das abgeworfene Halsband, holen es ein und werten die gespeicherten Daten aus.

„Meiner Einschätzung nach werden die besenderten Tiere schon bald das Rudelgebiet verlassen“, sagt Aldin Selimovic. Zwei ältere, mit GPS-Sendern ausgestattete Wölfe waren zuvor in Richtung Polen und Tschechien abgewandert. „Zum Wolf in Polen haben wir noch Kontakt“, freut sich der Wildbiologe. Die Wölfin ließ sich auf einem Truppenübungsplatz in Tschechien nieder, soll noch einmal Nachwuchs bekommen haben und kam dann bei einer militärischen Schießübung ums Leben.

Monitoring macht Wanderrouten sichtbar

In Allentsteig versucht das Wildbiologen-Team noch weitere Wölfe mit Sendern auszustatten. Zusätzliche derartige Monitoring-Projekte seien für Österreich derzeit nicht geplant. „Wenn das Monitoring intensiviert werden würde, könnte man vielleicht noch mehr Durchzügler im Burgenland feststellen“, meint Aldin Selimovic.

Es bleibt spannend: Vielleicht entscheidet sich der nächste mit GPS-Sender ausgestattete Wolf bereits für das Burgenland als neue Heimat...

Tipp: Hinweise auf Wölfe findet man auf den Verbreitungskarten des Österreichzentrums „Bär Wolf Luchs“.