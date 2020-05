Trotz Corona-Krise konnte sich die Bevölkerung in den letzten Wochen zu 100 Prozent auf die Feuerwehren verlassen, die volle Einsatzfähigkeit war und ist auch unter schwierigen Umständen jederzeit gegeben. „Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren im Burgenland bringen nicht nur viele Stunden ihrer Freizeit für den Dienst an der Gesellschaft ein, sondern sie nehmen bei ihren Einsätzen oft auch eigene Risiken in Kauf, um in Not geratenen Menschen zu helfen. Ich möchte auf diesem Wege den Mitgliedern der Feuerwehr für ihre enorme Einsatzbereitschaft, den Idealismus und die Solidarität danken. Sie sind damit wichtige Vorbilder in unserer Gesellschaft“, so der Landesfeuerwehrreferent.

Ein klares Bekenntnis legte Dorner zur finanziellen Unterstützung des Landes für die Einsatzorganisationen ab: „Als zuständiger Landesrat ist es mir ein besonderes Anliegen, die Feuerwehren des Landes bei ihren Aufgaben bestmöglich zu unterstützen. Deshalb kommt einer professionellen Infrastruktur und zeitgemäßen technischen Ausstattung der Feuerwehren im Land große Bedeutung zu. Bei Rettungs- und Feuerwehreinsätzen geht es oft um Leben – daher dürfen wir hier nicht an der falschen Stelle sparen.“ Eine ausreichende Dotierung des Feuerwehrwesens im Landesbudgets mit entsprechender Valorisierung sei daher auch in Zukunft gewährleistet, unterstrich der Landesrat abschließend.