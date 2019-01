Große Erfolge feierte das Ensemble mit „Talkshow 1933 – und welche Augenfarbe haben Sie?“ bereits im Offenen Haus Oberwart und im Off-Theater in Wien. Jetzt wird das bewegende und aufrüttelnde Theaterstück auch im Nordburgenland gegeben: Im Publikumsstudio des ORF-Landesstudios in Eisenstadt gibt es am 17. und 18. Jänner (Start: jeweils 20 Uhr) die letzten Chancen, die Aufführung zu sehen.

Die Produktion nach dem Drehbuch der Autorin Petra Piuk wird von der burgenländischen Regisseurin Angelika Messner inszeniert und bezieht sich auf die historischen Protokolle einer „Tagung zur Zigeunerfrage“, die tatsächlich im Jahr 1933 in Oberwart stattgefunden hat. Die Idee und Initiative zu dieser Theaterproduktion zum „Gedenkjahr 2018“ ging von Vertretern der Roma Volkshochschule Burgenland aus. Das Stück ist als Talkshow angelegt und beteiligt die Zuschauerinnen und Zuschauer als Teil einer „Inszenierung in der Inszenierung“.

Theaterinitiative Burgenland

Gewinnspiel

Die BVZ verlost Karten für die Vorstellungen am 17. und 18. Jänner! Teilnahme per E-Mail an gewinnspiel@bvz.at (Kennwort: „Theater“). Einsendeschluss ist der 16. Jänner.