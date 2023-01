Zsifkovics erinnert an prägende Zeit von Benedikt XVI. im Burgenland

Werbung

Die Diözese und er persönlich seien vom Tod Benedikts "tief betroffen", erklärte der Bischof laut Kathpress gegenüber dem ORF-Burgenland. Mit Benedikt sei "einer der größten Theologen unserer Zeit, ein unerschrockener Hirte und ein bescheidener Arbeiter im Weinberg des Herrn" heimgegangen.

Er selbst sei von ihm zum Bischof ernannt worden, erinnerte Zsifkovics. Und bei seinem ersten Besuch in Rom habe er zu Papst Benedikt gesagt, dass es wahrscheinlich selten vorkomme, dass ein Bischof mit seinem Papst im Dialekt sprechen könne. Daraufhin habe dieser geantwortet: "Mei, des is a woahr." Auch in späteren Jahren sei Joseph Ratzinger als Theologe bzw. Vortragender gern gesehener Gast im Burgenland gewesen, so der Bischof weiter. In dieser Zeit sei auch eine enge Freundschaft zum ersten burgenländischen Bischof Stephan László (1913-1995) entstanden.

Die Verbindung, die Benedikt XVI. zum Burgenland hatte, rührte noch aus den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges, betonte der Bischof. Damals war Joseph Ratzinger für zwei Monate nach Deutsch Jahrndorf zum Bau am Südostwall abkommandiert worden. In der Gemeinde im Bezirk Neusiedl am See existierte damals ein Lager des "Reichsarbeitsdienstes", in dem junge Männer wie Joseph Ratzinger stationiert waren, um an der Verteidigungsanlage mit zu bauen.

Zuletzt hatte sich Benedikt XVI. im Jahr 2021 brieflich zu Wort gemeldet, als über die Errichtung einer Gedenkstätte in Deutsch Jahrndorf durch das Land Burgenland, die Diözese Eisenstadt und die Erzabtei Pannonhalma berichtet wurde. Damals schrieb Benedikt XVI. an Bischof Zsifkovics: "Lieber Herr Bischof, in den zwei Monaten, die ich in Deutsch Jahrndorf verbracht habe, habe ich nicht daran denken können, dass eines Tages der Fleck, an dem wir in den Dienst der zerstörerischen Macht gestellt waren, Ort eines Denkmals sein werde, an dem Kreuz und Dornenkrone sowohl an das Leid der Welt, wie auch an die rettende Macht unseres Herrn Jesus Christus erinnern werden", so Benedikt XVI. in seinem Brief.