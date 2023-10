Köpfe der Woche: Wolfgang Spitzmüller und Martin Burjan

Zum Welt-Tierschutztag fordern die Grünen ein bundesweit einheitliches Jagdgesetz. Rehe oder Wildschweine würden sich im Burgenland schließlich nicht anders verhalten als in Niederösterreich, meint Tierschutzsprecher Wolfgang Spitzmüller. Er regt eine Volksbefragung zum Thema an. Aktuell erstatteten die Grünen wegen einer Zuchtenten-Jagd im Bezirk Neusiedl am See Anzeige; zusätzliche Kritik gibt's von Spitzmüller an der Verwendung umweltschädlicher Blei-Munition.

Burjan folgt auf Prieler

Wie die BVZ bereits vor Monaten erstmals berichtete, folgt Martin Burjan als neuer Direktor der Landwirtschaftskammer auf Otto Prieler. Burjan führte zuletzt das Bundesamt für Weinbau in Eisenstadt. In der Kammer arbeitet er nun wieder an der Seite von Präsident Nikolaus Berlakovich – Burjan war auch dessen Kabinettschef im Ministerium. Erste große Aufgabe sind die Verhandlungen mit dem Land: Beim Kammervertrag geht's auch um die Gelder fürs operative Geschäft.