Neues Schlaininger Forum für den Frieden

Werbung

Das Forum Alpbach wird nicht zufällig zu Vergleichen herangezogen, wenn von den neuesten Plänen auf der Friedensburg Schlaining die Rede ist. Dort hat das Österreichische Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung – oder kurz „Austrian Centre for Peace“ – in seinem 41. Jahr viel vor.

Zum einen soll die einstige Friedensuni bald schon wieder Hochschulstatus erlangen. Die Vorbereitungen laufen bereits, ebenso wie die Gespräche mit einem künftigen universitären Partner. Parallel dazu wird das erste „Austrian Peace Forum“ vorbereitet, eben das besagte „Alpbach für Frieden“, das Anfang Juli im Südburgenland für neue Akzente sorgen wird.

In Arbeit ist ein fünftägiges Programm mit Diskussionsrunden, Workshops und mehr. Zu Themenfeldern wie Friedensforschung und Klimaschutz werden Expertinen und Experten sowie einige prominente Gäste der UNO und Europäischen Union eingeladen.

Weitere Details will Präsident Norbert Darabos demnächst präsentieren. Der Standort Schlaining und das „Austrian Centre for Peace“ unterstreicht damit nicht zuletzt die internationale Ausrichtung.

„Haus der Zeitgeschichte“, Burgmuseum und mehr

Nicht nur rund um das Friedenszentrum bleibt die Burg in Bewegung. Die Jubiläums-Ausstellung, die, wie berichtet, bis zum Landesfeiertag verlängert wurde, schreibt weiter Rekorde: 70.000 Gäste wurden bislang begrüßt.

In Mehrfach-Funktion ist Darabos als Burg-Koordinator nun in den Vorarbeiten zum „Haus der Zeitgeschichte“, das die Jubiläums-Schau als Dauerausstellung mit neuen Elementen fortführen soll. Ebenfalls neu entstehen wird ein eigenes Burgmuseum; alle Projekte laufen in enger Zusammenarbeit mit Land, Stadtgemeinde und weiteren Partnern.