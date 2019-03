Die Sommerzeit hat begonnen .

Seit Sonntag früh gilt in Österreich wieder die Sommerzeit. Um 02.00 Uhr wurden die Uhren um eine Stunde auf 03.00 Uhr vorgestellt, die Nacht auf Sonntag war also eine Stunde kürzer. Die Sommerzeit ist 1973 in Europa anlässlich der Ölkrise und mit dem Hintergrund, Energie zu sparen, eingeführt worden. Kritikern zufolge sind dadurch entstehende Energiespareffekte allerdings kaum nachweisbar.