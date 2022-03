Ein Krieg, viele Verlierer: Große Spendenbereitschaft im Burgenland

In einem Krieg gebe es keine Gewinner, betonte „Europabischof“ Ägidius Zsifkovics in seinem Aufruf zum Friedensgebet. Und tatsächlich finden sich, wohin man schaut, nur Verlierer. Da wären die Menschen in der Ukraine, die bereits zu Tausenden ihr Leben verloren haben und nun millionenfach ihre Heimat verlieren. Derzeit seien über 80.000 Menschen aus der Ukraine in Ungarn, mehr als 50.000 in der Slowakei. Davon seien etwa 1.000 Flüchtlinge nach Österreich gekommen.

Da es aber bald schon wesentlich mehr werden dürften, trafen Landesregierung, Polizei, Militär, Feuerwehr, Rotes Kreuz und Samariterbund bei einem Treffen am vergangenen Dienstag Vorkehrungen. „Zur Bündelung aller Kräfte, dafür wurden sofort Führungskräfte aus dem Landesdienst abgestellt“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Er will in Abstimmung mit NovaRock-Organisator Ewald Tatar dessen Halle in Nickelsdorf als Sammelquartier vorbereiten.

Erster Kriegsverlierer sind die Menschen

Ganz so einfach ist das mit der Flucht dann aber doch nicht, die NGO „Mission Lifeline“ beschwerte sich in den sozialen Medien über eine Abweisung beim Grenzübergang Kittsee. Gegenüber der BVZ betonte die Landespolizei Burgenland allerdings, dass es sich bei den Personen nicht um Ukrainer, sondern Marokkaner gehandelt habe. Gegen diese laufe darüber hinaus ein Verfahren wegen Schlepperei.

Einen Verlierer muss es auch rein militärisch geben. Wer das sein werde, ließe sich trotz der zahlenmäßigen Überlegenheit Russlands nicht sagen, so der ehemalige Verteidigungsminister und stellvertretende Generalstabs-Chef, Johann Luif. „Den Krieg hat Putin noch lange nicht gewonnen“, so der Generalleutnant a.D., „und wenn er ihn gewinnen will, muss er ihn auf dem Boden austragen.“ So gefährlich das Szenario für die ukrainische Bevölkerung ist, so unwahrscheinlich sei eine Ausweitung der Kämpfe bis an unsere Grenze: „Da liegen NATO-Länder dazwischen und die offene militärische Konfrontation mit den USA muss Putin vermeiden“, beruhigt Luif.

Sein Vorgänger, Doskozil, will einen Verlierer unbedingt vermeiden: die Neutralität. Er verstehe die Diskussion um diese gar nicht, meinte er bei einer Pressekonferenz zur BVZ. Die Mehrheit in Österreich stehe zur Neutralität, geostrategisch müsse sich Österreich außerdem als Austragungsort für Friedensgespräche anbieten – das gehe als neutrales Land nun einmal besser.

Zweite Kriegsverlierer: die Handelspartner

Da wären aber auch noch andere Verlierer, etwa die russischen Handelspartner aus dem Burgenland. Da wäre etwa das Joiser Unternehmen Zörkler, das Antriebstechnik für russische Transporthubschrauber entwickelt. Erst im Dezember freute man sich im Unternehmen über die Zulassung des Helikopters Ka-62 durch die Russische Luftfahrtbehörde. Zörkler war für die komplette Entwicklung, Testung und Produktion des Antriebssystems verantwortlich. Solche Geschäfte fallen nun den Sanktionen zum Opfer. CEO Bernhard Wagner kann deren Auswirkungen noch gar nicht einschätzen: „Die Ereignisse überschlagen sich momentan. Wir prüfen noch in enger Abstimmung mit dem Ministerium.“

Genauer beziffern lässt sich das bei der Raiffeisen Bank International (RBI).

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil beim Krisentreffen wegen des Ukraine-Kriegs. Foto: Foto zVg

Der Walbersdorfer Johann Strobl ist Geschäftsführer und muss herbe Kursverluste aufgrund der Geschäfte in Russland hinnehmen. Die Sanktionen würden fast täglich ausgeweitet werden, was eine abschließende Einschätzung schwer mache, so Strobl zur BVZ. Aber: „Unsere russische Tochterbank verfügt über eine sehr starke Liquiditätsausstattung und verzeichnet Zuflüsse. Die Kapitalposition ist ebenfalls stark. Unsere russischen Kundinnen und Kunden haben Vertrauen in unsere Bank. Dies hat sich in vergangenen Krisen immer wieder gezeigt. Gleichzeitig gelingt es unseren Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine weiterhin die wichtigsten Bankdienstleistungen aufrecht zu erhalten. Ihnen gilt mein großer Dank.“

Dritter Verlierer: die Gas-Kunden im Burgenland

Bei der Energie Burgenland sieht man sich in der Kernstrategie, das Burgenland bis 2030 vom russischen Gas unabhängig zu machen, bestätigt. Bis dahin sei es aber noch ein weiter Weg. Selbst bei höchstem Umsetzungs-Tempo dauere es ein Jahr, bis eine Photovoltaik-Anlage von mehreren Hektar Strom ins Netz liefern könne. Allein die Einspruchsfristen können Monate dauern – und dann kann das Projekt erst recht „sterben“ wie jüngst in Wimpassing. Auch die starken Winde der vergangenen Tage helfen hier nur bedingt: Zwar werde an Sturm-Tagen bis zu 300 Prozent des Tagesbedarfs an Energie produziert, die Speichertechnik sei aber noch gute drei Jahre davon entfernt, diese Energie aufbewahren zu können. Derzeit speise man daher Überschüsse ins europäische Stromnetz ein. Insgesamt mache der Ukraine-Krieg also auch das Gas im Burgenland noch einmal teurer.

Und noch ein Verlierer: der Wissenstransfer

Die Fachhochschule Burgenland kündigte an, mit sofortiger Wirkung alle Kooperationen mit Hochschulen der Russischen Föderation auszusetzen. Dazu gehört das Double-Degree-Programm mit der Plechanow-Wirtschaftsuniversität in Moskau, das russischsprachige Sommerkolleg in Moskau sowie Bridging Programme zur Russischen Föderation.

Den insgesamt 12 ukrainischen Studierenden und weiteren mit ukrainischen Wurzeln will die FH studienrechtliche oder psychologische Unterstützung anbieten.