Burgenländer will als Helfer an die Front

Die Mission des Burgenländers konnte auf Grund der lokalen Gegebenheiten nicht umgesetzt werden. Es kamen lediglich Kontakte zum Militär zustande. Und Mario L. (Name von der Redaktion geändert) konnte medizinische Instrumente für ein Frontlazarett übergeben.

Formal sei es nicht möglich, einfach an die Front zu gehen, so der Burgenländer. Es brauche Kontakte zu Organisationen oder den Eintritt in eine internationale Legion. „Beides hatte ich nicht“, so berichtet Mario L. im Gespräch mit der BVZ. „Ich versuchte es über eine renommierte Sprachschule für Germanistik in Odessa. Svetlana, Managerin in dieser Schule, gab mir die Zusage, mich in meinem Vorhaben zu unterstützen.“

Somit stand der Termin fest! Die Reise in die Ukraine sollte am 5. Juni 2023 starten. Zuvor gab es noch ein Abschiedstreffen mit Freunden.

„Ich erfuhr von der Zerstörung des Staudamms“

„25 Stunden später, am 6. Juni, war ich in Odessa. Noch im Taxi auf dem Weg zur Unterkunft erfuhr ich von der Zerstörung des Kachowka Staudammes. Mit dieser schrecklichen Tat an der Zivilbevölkerung zerbrach auch mein Plan, bei Cherson zum Einsatz zu kommen“, berichtet Mario L.

Sein Plan war es gewesen, irgendwo im Nahebereich von Odessa verwundeten Soldaten zu helfen.

„Im Einzugsbereich von Cherson wurde eine unfassbar große Fläche überschwemmt“, schildert Mario L. die Folgen der Staudamm-Sprengung.

Das Ausmaß der Zerstörung an Mensch, Tier und Natur sei unbeschreiblich. „Vor Ort wurde mir erzählt, dass selbst bei den Rettungsmaßnahmen gezielt Bewohner vom Aggressor beschossen wurden“, so Mario L.

Teile von Häusern ins Schwarze Meer gespült

Im Zuge der Überflutung wurden Teile von Häusern, Baumstämme und vieles mehr in die Bucht von Odessa gespült. Die Wasserfluten schwemmten auch Landminen aus dem Kriegsgebiet in die Region um Odessa. „Eine Alarmmeldung auf dem Handy hat die Bewohner auf diesen Umstand hingewiesen“, berichtet Mario L.

Schwemmgut aus den nach dem Dammbruch überschwemmten Gebieten wurden in die Bucht von Odessa gespült. Foto: Foto: Privat

Am Tage erschien die Stadt geschäftig, die Bürger kauften ein, gingen in Lokale, ja sogar eine Art von Strandleben sei erkennbar gewesen, so Mario L., wobei das Baden im Meer verboten gewesen sei. Umso voller seien die Swimmingpools gewesen. „Die ersten von mir erlebten Alarme waren tagsüber. Verdutzt stellte ich fest, dass es niemanden gestört hat, alles ging weiter wie bisher“, so Mario L.

„Auf meine Frage an einem Kaffeestand, warum keiner reagiert, sagte mir die Verkäuferin, grundsätzlich fühle man sich sicher in der Stadt: Die Luftabwehr sei gut aufgestellt.“

In jeder Nacht Luftangriffsalarm

Später gab es praktisch in jeder Nacht Luftangriffsalarm. An Schlaf sei nicht zu denken gewesen, wenn zwischen 23 Uhr und 5 Uhr in der Früh vor Angriffen gewarnt wurde. „Angezogen lag ich im Bett, um bereit zu sein“, so Mario L.

„Den ersten Einschlag einer Rakete erlebte ich aus einer Distanz von ca. 15 Kilometern, am Ortsrand von Odessa. Wieder waren Wohnhäuser betroffen, wieder starben Zivilisten. Beim zweiten Mal war ich voll dabei: Die Raketen schossen über meine Unterkunft, mit einem ohrenbetäubenden Geräusch. Dann folgten die Einschläge, wenige Häuserblocks von mir entfernt. Ein Dröhnen und Donnern konnte ich wahrnehmen. Gefechtsfeuer der Fliegerabwehr war augenscheinlich zu erkennen.“

Am nächsten Morgen machte er sich zu Fuß auf den Weg zur 28 Minuten entfernten Einschlagstelle. „Es war ein Bürogebäude, unten war eine Augenklinik untergebracht“, berichtet er über seine Eindrücke. Die Fensterscheiben umliegender Häuser waren zerstört, ein Museum und eine universitäre Einrichtung von dem Angriff betroffen. „Gleich in der unmittelbaren Nähe befinden sich das Militärkrankenhaus und andere militärische Einrichtungen. Diese sollten jedoch nicht getroffen werden“, so die Annahme von Mario L.

Während des Aufenthalts des Burgenländers in Odessa wurde ein nahegelegenes Bürogebäude getroffen. Foto: Foto: Privat

Bedarf an medizinischen Hilfskräften ist groß

Svetlana, Dolmetscherin und Kontaktperson, organisierte für Mario L. ein Treffen mit dem Militär. Der Bedarf an medizinischen Hilfskräften sei groß. „Helfen wollen und helfen können ist jedoch nicht das selbe“, stellte der Burgenländer fest. „Notfallmedizin unter Beschuss ist mit der Ersten Hilfe bei einem Verkehrsunfall nicht zu vergleichen“, sagt er.

Svetlana begleitete Mario L. zu einem Treffen mit einem Arzt, der in einem Militärspital in Odessa arbeitete. Der Mediziner sollte ihn dabei unterstützen, an die Front zu gelangen. Als die Menschen im Spital verstanden, dass er einfach so helfen wollte, sei er umarmt worden, erzählt Mario L. von berührenden Situationen.

Der Chefarzt selbst habe nicht gewusst, wie er mit der Hilfsbereitschaft des Österreichers umgehen soll. „Was ist, wenn mir da wirklich etwas passiert? Bekommen sie dann Ärger?“, erzählt Mario L. über die offenen Fragen. „Sie sagten: Es ist dir schon klar, dass du an der Front sterben kannst? Ich sagte, ich bin nicht naiv.“

Menschen sind müde, erschöpft, traurig

In den Gesichtern der Menschen im Spital und auf den Straßen sah er Müdigkeit und Erschöpfung, Verdrossenheit und Trauer. „Die Menschen sind gezeichnet für den Rest ihres Lebens. Wer nicht an der Front oder durch Minen an den Extremitäten verletzt wurde, ist es mit Sicherheit in der Psyche“, fasst er das Entsetzen angesichts des Krieges in Worte.

Im Spital sprach Mario L. mit zwei Kriegsversehrten. Einer von ihnen war vor dem Krieg Seemann gewesen, seine Reisen führten ihn auch nach Hamburg und Bremerhaven, der andere hatte als Bauarbeiter gearbeitet. Sie waren bei Cherson auf Minen getreten und hatten Verletzungen an beiden Beinen erlitten.

„Der Grundtenor der Menschen, egal von Alt oder Jung, lautete: Lieber sterben sie, als unter russischer Diktatur zu leben“, so Mario L.

Der Hass auf die Angreifer sei auch deshalb so groß, weil Anschläge gezielt auf Zivilisten und zivile Einrichtungen verübt werden.

Vorerst kein Einsatz im Frontlazarett

Bei dem zweiten Besuch des Burgenländers im Militärkrankenhaus in Odessa sollte die tatsächliche Verwendung an der Front geklärt werden. Auf Grund der Gesamtlage konnte dieser Termin nicht eingehalten werden. Somit war klar: Es gab keine Unterstützung vom Militär und daher auch keinen Einsatz in einem Frontlazarett. „Es zeigte sich wieder einmal, der Wille alleine reicht nicht. Trotz der Unterstützung von Svetlana und meiner Dolmetscherin Valentina hat es nicht gereicht, an die Front zu kommen“, bedauert Mario L. das vorläufige Ende seiner Mission.

Zur Zeit werde durch die Organisation VEZHA eine Verwendung des Burgenländers im medizinischen Bereich geprüft. Die zwei Wochen in Frontnähe haben bei Mario L. jedenfalls einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Berührende Erzählungen von Betroffenen

Die Erzählungen Betroffener seien berührend gewesen. So habe ihn eine junge Frau, Kellnerin in einem Lokal in der Nähe des Krankenhauses, gefragt, was er in Odessa mache. „Ich erzählte ihr von meinem Vorhaben, dann sah ich Tränen in ihren Augen und sie sprach von ihrem Freund, der an der Front gefallen war, er war erst 18 Jahre jung!“, so Mario L.

Über ein anderes Schicksal berichtete ihm die Dolmetscherin, die während seines Aufenthalts den Einschlag am Stadtrand unmittelbar erlebt hatte. Unter den Opfern des Angriffs waren eine Frau und ihr Kind, Inlandsflüchtlinge, die dem Bombenhagel in Bachmut entfliehen wollten und im vermeintlich sicheren Odessa Unterkunft bekommen hatten. Im Juni 2023 wurden sie getötet.

Der Schaden an zivilen Gebäuden und Einrichtungen ist groß. Unermesslich viel größer ist das menschliche Leid. Foto: Foto: Privat

„Schon im Bus nach Österreich saß eine junge Frau, offensichtlich traumatisiert, neben mir. Ich spürte, sie muss etwas Schreckliches erlebt haben. Es war schon spät, als wir ins Gespräch kamen. Auch sie fragte mich, was ich in der Ukraine wollte, auch ihr erzählte ich meine Geschichte. Dann nahm sie ihr Handy und zeigte mir Aufnahmen von der Bombardierung ihrer Stadt.“

Ein Teil ihrer Familie sei bei diesem Angriff ums Leben gekommen, erzählte die Frau. „Sie bat mich um ein Selfie, das sie, gemeinsam mit meiner Geschichte, an ihre Freunde und Familie schickte“, schildert Mario L. das Erlebnis auf der Heimfahrt.

Für ihn steht fest: Seine Mission in der Ukraine ist noch nicht zu Ende.