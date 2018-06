Rund 45 % der befragten österreichischen Erwerbstätigen haben oder hatten schon einmal einen Hund im Haushalt. Viele von ihnen müssen sich mit der Frage auseinandersetzen, wer den Hund tagsüber, wenn alle Familienmitglieder bei der Arbeit oder in der Schule sind, versorgt.

Was liegt da näher, als den Hund einfach mit an den Arbeitsplatz zu nehmen? Aber ist das so ohne weiteres möglich? Mars Austria hat im Mai 2018 im Rahmen einer repräsentative Studie 500 österreichische Beschäftigte zu ihren Erfahrungen mit Hunden am Arbeitsplatz befragen lassen. Und wie geht es den Tieren, wenn sie Frauchen und Herrchen zur Arbeit begleiten? Aus Gründen der Ausgewogenheit wurden auch die Hunde selbst um ihre Meinung „gefragt“.

Kleine Betriebe deutlich entgegenkommender



Mars Austria

Bei rund einem Viertel der befragten Erwerbstätigen (27 %) ist das Mitbringen von Hunden an die Arbeitsstelle erlaubt. Je kleiner das Unternehmen ist, desto eher werden Hunde akzeptiert: So ist bei 45 % der Betriebe bis neun Mitarbeiter tierische Begleitung erlaubt, aber nur bei 16 % der Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern. Wo Hunde nicht erlaubt sind, liegt dies nur zu 5 % an etwaigen Hundeallergien, aber zu 42 % an Verboten durch Vorgesetzte.

Offizielle Regeln vor allem in großen Firmen



Vor allem Firmen mit vielen Beschäftigten betrachten eigene Regeln für das Miteinander von Mensch und Tier als sinnvoll. Rund die Hälfte (47 %) der Firmen, die Hunde erlauben, haben solche Regeln festgelegt, allerdings überwiegen informelle Regelungen, auf die sich die Beschäftigen untereinander geeinigt haben. Nur knapp jeder fünfte Betrieb (18 %) verfügt über eine offizielle, schriftlich festgehaltene Richtlinie. Wobei Unternehmen mit vielen Beschäftigten eher eine offizielle Regelung getroffen haben.

Wie gut funktioniert das Miteinander?



Bei acht von zehn befragten Arbeitnehmern in Betrieben, wo Hunde erlaubt sind, funktioniert das Miteinander von Mensch und Tier sehr gut bis gut, beim Rest durchschnittlich. Keine/r der Befragten beurteilt dies als schlecht. Hundebesitzer selbst sind mit der Situation übrigens in etwa gleich zufrieden wie Personen ohne Hund.

38 % der Hundebesitzer würden ihren Hund mitbringen, wenn das bei der Arbeit erlaubt wäre. Etwa einer von 10 Erwerbstätigen (9%), der aktuell keinen Hund hat und auch keinen zur Arbeit mitbringen dürfte, hätte einen Hund, wenn dieser bei der Arbeit willkommen wäre. Je jünger der/die Befragte, desto eher trifft das zu.

Video: Das halten Hunde vom Büroleben mit Frauchen und Herrchen



Im Rahmen einer ausgewogenen Untersuchung ist natürlich die Meinung aller Betroffenen wichtig. Zum Glück konnte ein unerschrockener Experte gewonnen werden, der die Bürohunde im Wiener Büro von Mars Austria vor laufender Kamera – und mit einem Augenzwinkern – zu ihren Erlebnissen im Arbeitsalltag befragte: Wie geht es dir bei Frauchen/Herrchen im Büro? Wie verbringst du deinen Arbeitstag? Was macht ihr in der Mittagspause? Sind alle Bürohunde Freunde? Was die Hunde zu sagen haben, kann im Video unter folgendem Link angesehen werden: Videolink



:

Über die Studie:

Die repräsentative Studie „Hunde am Arbeitsplatz“ von Mars Austria wurde von meinungsraum.at im Mai 2018 mittels Online-Befragung unter 500 österreichischen Erwerbstätigen (zwischen 16 und 65 Jahren) durchgeführt.