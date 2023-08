Anton „Toni“ Putz: 60 Jahre und kein bisschen leise

Anton „Toni“ Putz gehört zu jener Sorte von Managern, die bei aller Professionalität und Härte des Jobs nie die persönlichen und menschlichen Aspekte des Geschäftslebens vergessen haben. Gerade deshalb ist es auch kein Wunder, dass der umtriebige Geschäftsmann und vor allem auch Familienmensch seinen runden Geburtstag auf mehreren Etappen und mit sehr vielen verschiedenen Freundes- und Bekanntenkreisen gefeiert hat.

Groß und „offiziell“ feiert er seinen 60. Geburtstag vom 11. auf 12. August 2023. Das hat zum einen damit zu tun, dass viele seiner zahlreichen Gratulanten keine „Kinder von Traurigkeit“ sind, aber auch mit der Tatsache, dass er eigentlich einen Tag jünger ist, als es offiziell in seiner Geburtsurkunde steht. Dort hat eine Krankenschwester statt dem (richtigen) 12. August irrtümlicherweise den 11. in das Geburtsformular eingetragen.

Der Vater von Toni hat einige Tage später beim Ausstellen der Geburtsurkunde auf der Stadtgemeinde Oberpullendorf auf den Fehler hingewiesen. Als der Beamte daraufhin 25 Schilling für das Erstellen einer neuen Urkunde verlangt hätte, lehnte Putz senior dankend ab – „dafür reicht das Geld nicht“ war sein pragmatischer Zugang und zeigt gleichzeitig, dass der allseits beliebte Horitschoner Geschäftsmann keineswegs mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen ist. Im Gegenteil, seine gesamte berufliche Karriere musste sich Toni Putz immer „hart, aber fair“ erarbeiten.

Zwei neue Standbeine und eine starke Frau

Nach seinem Abgang von der Firma Leier, wo er lange Zeit als Geschäftsführer Österreich verantwortlich war, hat er vor drei Jahren gezeigt, dass man auch mit 57 nochmal neu durchstarten kann: „Zum einen unterstütze ich meinen Sohn Andreas dabei, bei der Firma Neubauer Mauertrockenlegung, wo er mittlerweile Miteigentümer geworden ist, neue Geschäftszweige zu etablieren und auszubauen“, so der „Jungunternehmer“. „Und andererseits bin ich für eine deutsche Familienprivatstiftung tätig, die ich vor allem in Kroatien bei großen Bau- und Sanierungsprojekten sowie neuen Umwelttechnologien berate und betreue.“

Dieses Engagement bereitet dem umtriebigen Geschäftsmann sehr viel Freude und ist auch Bestätigung für seinen bisherigen Weg. Speziell die Zusammenarbeit mit den deutschen Eigentümern ist für den Noch-59-Jährigen ein besonderer Ansporn. „Wir haben vollstes Vertrauen“ ist dabei wohl das beste Kompliment, das man als Konsulent seitens der Eigentümer bekommen kann. Vor allem, weil es bei den Projekten oftmals um Millionenbeträge und –entscheidungen geht.

In seinem „neuen Wirtschaftsleben“ blüht Toni Putz so richtig auf. Auch wenn die Stunden für die Arbeit nicht viel weniger geworden sind, so hat sich die sogenannte Qualitätszeit doch exponentiell erhöht – und wofür immer Zeit bleibt, ist die Familie: Mit seiner Conny feierte Toni im Juli seinen 40. Hochzeitstag - „und seit 42 Jahren sind wir verliebt“, freut sich der Jubilar. Und auch der Kontakt zu seinen beiden Kindern Viktoria und Andreas ist sehr innig und liebevoll.

Jagd und Kirche sind mehr als „nur“ Hobby

Neben seinem Rückhalt in der Familie genießt der leidenschaftliche Jäger auch viel Anerkennung in der Gesellschaft. Nach dem Motto „wie man in den Wald hineinruft“ gilt Toni Putz auch als einer der wichtigsten Vermittler im jahrelangen Streit zwischen Jagdverband und Land. Mit positiver Kommunikation, Ehrlichkeit und Handschlagqualität konnten die Wogen soweit geglättet und eine neue Struktur aufgesetzt werden.

Aus dem „Hobby“ ist nun auch eine verantwortungsvolle Aufgabe entstanden. Toni Putz ist Bezirksjägermeister von Oberpullendorf: „Für mich ist die Jagd Idealismus. Ich möchte aber auch mitgestalten und dafür habe ich die Verantwortung übernommen“, will der Horitschoner vor allem das Image der Jäger und der Jagd weiter aufpäppeln. „Die Jäger sind keine schießwütigen Tierquäler, sondern ein ganz wichtiger Teil der Gesellschaft sowie der Wald- und Tierpflege.“

Neben der Jagd ist Toni Putz seit 20 Jahren Funktionär der Wirtschaftskammer (davon seit zehn Jahren Landesinnungsmeister) und engagiert sich auch in der Kirche. Er war 20 Jahre im Pfarrgemeinderat, davon 10 Jahre Ratsvikar. Und heute noch ist er Kommunionshelfer (seit 1983) und Lektor (seit 1973) – auch das wieder ein Zeichen, wofür man ihn sowohl im Geschäfts- als auch Privatleben überall schätzt: das „Menschliche“ stets in den Mittelpunkt zu stellen.