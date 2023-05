Burgenland Kul(t)inarium: Gemütlichkeit mitten in Wien

Mit einem zünftigen Frühschoppen startete die heurige Auflage des Burgenland Kul(t)inariums, das in Wien traditionell am historischen Platz „Am Hof“ stattfindet: Als Urlaubs- und Genusswelt hat die Veranstaltung seit Jahren ein Fixplatz mitten im Herzen der Bundeshauptstadt; und auch dieses Mal kamen die Burgenländerinnen und Burgenländer sowie zahlreiche Gäste in Scharen. Nicht einmal kurzfristiger Regen konnte der guten Stimmung etwas anhaben.

Eröffnet wurde das dreitägige Fest von Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf, Landesrätin Daniela Winkler, Landtagspräsidentin Verena Dunst, Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel und den Veranstaltern Joe Furtner und Klaus Glavanics.

Vor Ort besteht die Möglichkeit, mit den regionalen Produzenten und Winzern ins Gespräch zu kommen und mehr über die Urlaubsdestination Burgenland zu erfahren. Das Ziel, die burgenländische Gastfreundlichkeit spürbar und Lust auf mehr zu machen, geht auch bei der bereits 19. Auflage voll auf. Noch bis morgen, Donnerstag, können die Stände der Aussteller besucht werden.

Im Rahmenprogramm gab’s zur Eröffnung die „Musi Banda Gramüposcha“, außerdem besuchte die Österreichische Weinkönigin Susanne I das Kul(t)inarium. Weitere Programmpunkte sind die „Original Sautanz Musi“, eine Weinpräsentation mit Gratis-Verkostung oder die „Gauzenjaki Tamburizza“ und „Kolo Stavuj“. Morgen, Donnerstag, steht „Leilo´s Supergroup“ auf dem Programm. Eine Präsentation und Lesung des Hianzenvereins sowie eine Präsentation des Kulturprogramms 2023 von Daniel Serafin, dem künstlerischen Direktor der Oper im Steinbruch St. Margarethen, sind ebenfalls geplant. Ein Bierfassanstich der Privatbrauerei Golser Bier und ein Auftritt der „Koarl Blechmusi“ runden das Programm ab.

Alle Infos unter www.burgenland-kultinarium.at