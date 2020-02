Liebeserklärungen mit floristischer Handwerkskunst .

Liebe liegt in der Luft, wenn am 14. Februar der Valentinstag gefeiert wird. Es ist ein Fest der großen Gefühle, die an diesem Tag mit romantischen Präsenten zum Ausdruck gebracht werden. Burgenländische Floristikfachbetriebe sorgen für romantische und persönliche Valentinsgrüße in den Trendfarben der Saison.