Christine Teuschler: „Es geht immer um Bildung“

Das frühere Geschäftsführerinnen-Duo steht heute als Vorstands-Duo an der Spitze der Burgenländischen Volkshochschulen: Christine Teuschler und Elisabeth Deinhofer sind als Vorsitzende ehrenamtlich in jenem Bereich tätig, den sie aus der operativen Zeit mehr als gut kennen. Teuschler blickt als Geschäftsführerin auf einen Langzeit-Rekord zurück: Im Frühjahr 1991 war sie einst ihren Dienst angetreten, im Februar des heurigen Jahres hat sie an Ursula Foki übergeben.

Knapp 400 Kurse standen in den 1990er-Jahren am Beginn – bis zu 1.300 Kurse mit rund 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern jährlich sind es mittlerweile, dazu kommen 150 Veranstaltungen mit weiteren 6.000 Gästen. Als ehrenamtliche Vorsitzende sind Teuschler und Deinhofer weiterhin für das VHS-Leitbild und vieles mehr verantwortlich.

„Mit Bildungsangeboten dagegenhalten“

„Ehrenamtliche Tätigkeit war immer wichtig in meinem Leben“, erzählt Christine Teuschler im Gespräch mit der BVZ, „auch die Gedenkarbeit und die Friedensarbeit begleiten mich seit den Anfängen.“ Die studierte Politikwissenschafterin ist auch Vorsitzende der Konferenz der Erwachsenenbildung, seit 2012 im Vorstand des Friedensinstitutes Schlaining, als Mitbegründerin im Verein RE.F.U.G.I.U.S. aktiv und unter anderem auch Mitbegründerin von SOS Mitmensch Burgenland und der ersten Frauenberatungsstelle in Oberwart.

Neben der Basisbildung und „Zweiten Chance“ sind und waren die politischen Bildungsangebote der Burgenländischen Volkshochschulen daher ein zentrales Anliegen: „Im Wissen, dass es Probleme gibt, schwindet das Vertrauen in die politischen Institutionen, in die Lösungskompetenz der Demokratie, zunehmend“, analysiert Teuschler die heutigen Zeiten. „Das sollte uns wachrütteln, da muss man dagegenhalten.“

Die Antwort? „Bildung für alle! Das ist unser Anliegen.“ Das beginnt bei der Demokratie-Offensive mit Führungen im Burgenländischen Landtag und geht weiter bis zur Erwachsenenbildung in allen Facetten: „So wird vermittelt, dass sich Demokratie nicht darin erschöpft, alle paar Jahre wählen zu gehen – sondern dass man teilhaben kann. Diese Teilhabe ist uns besonders wichtig, dazu sollte man nämlich auch lesen, schreiben und rechnen können“, sagt Teuschler.

Das Motto: „Du kannst was!“

Und damit ist man beim zweiten großen Themenbereich des Angebotes angelangt. „Sag mal, kannst net lesen?“, lautet eine der (von Plakaten) bekannten Fragen. Mit Aufforderungen wie „Spring über deinen Schatten!“ und „Du kannst was“ geben die Burgenländischen Volkshochschulen auch gleich die Antworten.

Mit der VHS-Gründung wurde schon in den 1970er-Jahren die AHS-Externisten-Reifeprüfung und Studiumberechtigungsprüfung gestartet, dazu Mitte der 1990er-Jahre die Berufsreifeprüfung. Anfang der 2000er-Jahre kamen erste Angebote zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses dazu. „In Österreich war Analphabetismus damals noch kaum ein Thema“, erinnert sich Teuschler, ebenso wie an die Lernpartnerschaften und Reisen von Deutschland über Frankreich bis Schottland, wo sie und Elisabeth Deinhofer sich internationale Anregungen zur Bildungsarbeit geholt haben.

„Wir waren bei vielen Projekten Vorreiter“, sagt Teuschler, „und das Angebot von der Beratung über die Basisbildung und den Pflichtschulabschluss bis hin zum Nachholen des Lehrabschlusses und der Matura unter einem Dach zu haben, das ist in anderen Bundesländern nicht selbstverständlich.“ Die Menschen, die zur VHS-Burgenland kommen, werden den ganzen Weg über begleitet.

"Ein Angebot, auf das man sich verlassen kann." VHS-Vorsitzende Christine Teuschler und Geschäftsführerin Ursula Foki. Foto: Wolfgang Millendorfer

Menschen, die nach Österreich, ins Burgenland kommen, erhalten darüber hinaus eine neue Perspektive, mit den Deutschkursen für Flüchtlinge und mit dem besagten Bildungsangebot. Ein Alleinstellungsmerkmal der VHS-Burgenland ist außerdem, dass es eigene Volkshochschulen der burgenländischen Roma sowie der kroatischen und ungarischen Volksgruppe gibt.

„Interkulturelle Arbeit hat schon meine Anfänge geprägt. Jetzt und in Zukunft ist es uns wichtig, dass man sich auf ein kontinuierliches Bildungsangebot verlassen kann“, leitet Teuschler im Gespräch zu einem Thema über, das stets mitschwingt, wenn man für ein breites Angebot für die gesamte Bevölkerung steht: „Die Anerkennung ist vorhanden, aber es geht letztlich immer wieder um die Förderungen. Österreichweit kämpfen wir auf Bundesebene dafür, dass die Mittel für die Erwachsenenbildung ausgebaut werden.“

Die Burgenländischen Volkshochschulen sind in allen Regionen des Landes vor Ort.

