Neues ORF-Magazin verbindet in sieben Sprachen

Mit vollem Titel heißt die neue Sendung „WIR | ČEŠI, HRVATI, MAGYAROK, ROMA, SLOVÁCI, SLOVENCI“ – und damit umfasst die ORF-Produktion, die zweiwöchig an Sonntagen ausgestrahlt wird, erstmals alle sechs autochthonen Volksgruppen in Österreich. Produziert wird das Magazin von der Volksgruppenredaktion des ORF Burgenland in Zusammenarbeit mit der slowenischen Redaktion von ORF Kärnten.

Zu sehen ist die Sendung auf ORF III (Premiere am 11. September um 8.45 Uhr); in einer haben Stunde werden sechs Beiträge in der jeweiligen Volksgruppensprache gezeigt; die deutsche Moderation von Katharina Graf-Janoska und Julia Hamedinger gilt als verbindendes Element. Deutsche Untertitel gibt es zu allen Beiträgen auch via Teletext.

Bei der Präsentation im ORF-Landesstudio in Eisenstadt wurde der einzigartige Charakter der neuen Sendung betont: „Erstmals werden sieben Sprachen in einer Sendung vereint, einmalig in der ORF-Geschichte.“ Mit dabei waren neben ORF-Landesdirektor Werner Herics, ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher, Marijan Velik vom ORF Kärnten, Stiftungsrat Christian Kolonovits und Publikumsrat Josef Buranits auch die Volksgruppen-Vetreter Karl Hanzl (Tschechen), Stanko Horvath und Martin Ivancsics (Burgenlandkroaten), Emmerich Gärtner-Horvath (Roma), Attila Somogyi (Ungarn).

„Zusätzliche Plattform für Volksgruppen“

Seine Grüße sendete auch ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, der betonte: „Das neue Magazin trägt wesentlich zur Erfüllung unseres öffentlich-rechtlichen Auftrags für alle in Österreich lebenden Menschen bei.“ ORF-Landesdirektor Herics ergänzt: „Mit der neuen Sendung bietet der ORF eine zusätzliche Plattform für die sechs autochtonen Volksgruppen in Österreich. Die österreichweite Ausstrahlung sorgt dafür, dass diese noch mehr in den Fokus der Gesellschaft gerückt werden.“

Bereits jetzt produziere die Volksgruppenredaktion des ORF Burgenland 70 TV-Sendungen im Jahr, nun steigt das Angebot um weitere 26 Fernsehsendungen. Die Volksgruppenredaktion produziert außerdem zehn Stunden Radiosendungen in der Woche und bietet täglich Online-Informationen in der jeweiligen Volksgruppensprache. Kärntens Landesdirektorin Karin Bernhard, die bei der Präsentation vom Leiter der Slowenien-Redaktion, Marijan Velik, vertreten wurde, ließ ausrichten, dass man sich auf die Zusammenarbeit mit dem ORF Burgenland freue.

So sieht es auch Dorottya Kelemen, Leiterin der Volksgruppenredaktion des ORF Burgenland: „Eine siebensprachige Sendung zu produzieren ist eine riesige Herausforderung, die nur mit einem hervorragenden Team zu meistern ist.“

Die Themen der ersten Sendung am kommenden Sonntag sind unter anderem die Roma-Wallfahrt nach Mariazell, ein Konzert der burgenlandkroatischen Band Lole, eine tschechische Spurensuche am Wiener Zentralfriedhof, ein kreatives Sommerlager für slowenisch-sprachige Kinder, eine burgenländisch-ungarischen Hochzeit in Unterwart und ein slowakischer Musiker mit einem besonderen Instrument. Die Sendungen sind in der ORF-TVthek im Anschluss jeweils auch sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.