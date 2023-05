Schummeln mit ChatGPT: Weit verbreitet oder doch nur Einzelfälle?

Der DocLX Jugendmonitor 2023 liefert aktuelle Zahlen zur Diskussion über ChatGPT und andere KI-Tools. Befragt wurden Personen im Alter zwischen 14 und 29 Jahren und im Burgenland bestätigt sich der österreichweite Trend: Die populärsten KI-Tools ChatGPT und die Übersetzungssoftware DeepL sind bekannt und werden genützt.

Skepsis und Hoffnung halten sich unter den jungen Leuten die Waage: Zirka 37% der Burgenländer:innen glauben laut dem DocLX Jugendmonitor, dass die Entwicklung rund um KI-Tools mehr Chancen birgt, 32,2% sehen mehr Risiken.

„Offiziell wird es im Unterricht nicht benützt“, berichtet ein 19-jähriger burgenländischer HTL-Schüler. „Inoffiziell benützen es aber die meisten.“ Dem Maturanten hilft die Künstliche Intelligenz bei der Recherche zu technischen Themen: „Da gibt es sonst wenig Material“, sagt er.

In den burgenländischen Schulen ist ChatGPT längst angekommen. Der Chatbot wird ebenso wie andere Tools genützt. Foto: Shutterstock, Diego Thomazini

„Ich habe ChatGPT schon einmal für einen Englisch-Text verwendet, den ich vergessen hatte“, erzählt eine Gymnasiastin, die heuer ihren Schulabschluss macht. Und beim Verfassen eines Textes im Unterrichtsfach Deutsch verwendete sie den Chatbot für das Sammeln von Argumenten.

„Man fragt ChatGPT zum Beispiel: Kannst du einen Text auf Englisch über das Thema Umwelt schreiben“, berichtet die Schülerin. „Dann bittet man die KI, den fertigen Text noch einmal umzuschreiben.“ Diese Funktion sei nützlich, damit nicht mehrere Schüler Texte mit ähnlichen Argumenten und gleicher Struktur abliefern.

Englisch-Text: Der Chatbot war der Verfasser

Unter Lehrern sei die KI ein Thema, berichtet die Maturantin. Allerdings würde es vielen Professoren gar nicht auffallen, dass ChatGPT und andere Tools verwendet wurden, weil die Entwicklung der Technologien bereits weit fortgeschritten sei.

„Ein Klassenkollege schrieb einen Englisch-Text und die Professorin lobte ihn. Später verriet er uns, dass ChatGPT den Text geschrieben hat“, erzählt die Maturantin.

Leicht zu bedienen und enorm mächtig: AI-Anwendungen wie ChatGPT werden unsere Gesellschaft in den kommenden Jahren noch viel beschäftigen. Foto: pexelsMatheus Bertelli

„Für mich ist es wie Google, nur präziser“, sagt eine 17-Jährige aus dem Bezirk Eisenstadt. Und eine gleichaltrige Schülerin erzählt: „Ich habe einmal einen Aufsatz geschrieben, den meine Lehrer nicht benoten wollten, weil sie geglaubt haben, dass er nicht von mir ist.“

„ChatGPT kann nicht das Menschliche ersetzen“

Sie selbst verwende ChatGPT zur Informationssuche, will jedenfalls nicht „abhängig von der KI werden“. „ChatGPT kann viel, aber eben nicht das Menschliche ersetzen. Und wer es zum Schummeln verwendet, hat das Wissen danach nicht“, sagt die 17-Jährige.

Apropos „Schummeln“: Auf die Frage „Würdest du KI-Tools dazu verwenden, um an der Schule oder Uni zu schummeln“, antworteten beim DocLX Jugendmonitor 52,7% der jungen Burgenländer:innen mit „ja“ - das ist der höchste Wert in Österreich, der Durchschnitt lag bei 42,9%. Fast 9% der Burgenländer:innen gaben an, mit Hilfe der künstlichen Intelligenz tatsächlich schon einmal „geschummelt“ zu haben.

Die gesamte Story mit noch mehr Hintergründen sowie Berichte von Schüler:innen und dem Schulsprecher des Gymnasiums Kurzwiese lesen Sie morgen in Ihrer BVZ Printausgabe sowie ab Montag auf bvz.at.