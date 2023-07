Weinkönigin & Weinprinzessin kommen aus dem Bezirk Neusiedl am See

Direkt nach der Entscheidung der Jury wurden die neuen Wein-Regentschaften im Martinsschlössl in Donnerskirchen erstmals vorgestellt: Beide kommen aus dem Bezirk Neusiedl am See, beide sind – wie könnte es anders sein – im Weinbau beschäftigt und im elterlichen Betrieb aktiv, und sie sind auch befreundet. Wie Königin Hannah Wetschka hat Prinzessin Sophie Smoley die bekannte Weinbauschule in Klosterneuburg besucht.

Bei den Wein- und Genusstagen in Eisenstadt werden Hannah Wetschka und Sophie Smoley die Kronen von ihren Vorgängerinnen – Susanne Riepl und die beiden Prinzessinnen Jasmin Fabian und Claudia Muschau – übernehmen. Danach werden sie zwei Jahre lang den burgenländischen und auch den österreichischen Wein repräsentieren.

„Neue Generation von Winzerinnen“

Auslandsreisen sind bereits in Planung, dazu kommen wichtige Aufgaben im Marketing sowie Know-How in Fachfragen. „Vor allem auch im fachlichen Bereich sind die Regentschaften im Lauf der Jahre nämlich zu immer wichtigeren Mitarbeiterinnen geworden“, unterstrich Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld bei der Präsentation.

Auf frühere Diskussionen und die Frage, ob die Funktion einer Weinkönigin oder Prinzessin „noch zeitgemäß“ sei, antwortete Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich mit einem klaren „Ja“, denn: „Sie sind nicht nur Aushängeschilder des heimischen Weins, sondern auch einer neuen Generation von Frauen, die den Weinbau verkörpern und leben.“

Internationale Wein-Botschafterinnen

Entsprechend umfangreich ist das Bewerbungsverfahren, entsprechend hochkarätig besetzt ist die Jury aus Vertreterinnen und Vertretern von Weinbauverband, Wein Burgenland, Weintourismus und Landwirtschaftskammer. Im finalen Hearing galt es für die Weinkönigin und Weinprinzessin zum einen, Fachfragen (auch in Englisch) zu beantworten oder eine fiktive Eröffnungsrede zu halten.

Zufrieden waren am Ende alle Beteiligten, die Tradition wird fortgeführt, neue Aufgaben kommen dazu. Nicht zuletzt gehe es um die internationale Vermarktung heimischer Produkte. Und gerade die hätten, so Berlakovich, angesichts jüngster Krisen noch mehr an Bedeutung gewonnen: „Man spürt dieses Bedürfnis nach Sicherheit und Verbundenheit – und die Weinwirtschaft steht für diese Regionalität, die auch von den neuen Wein-Regentschaften verkörpert wird.“

Steckbrief Weinkönigin Hannah Wetschka

Foto: Gregor Hafner, Hafner Gregor

Wohnort: JoisAlter: 23Ausbildung: Weinbauschule KlosterneuburgBeruf: WinzerinLieblingswein: MerlotLieblingsplatz im Burgenland: Neusiedler SeeHobbys: Skifahren, JoggenDas macht mich außergewöhnlich: meine offene, kommunikative und freundliche Art, immer ein offenes Ohr und für jede Situation einen passenden RatschlagZiele: den elterlichen Betrieb weiterführen, aber dabei meine eigene Karriere mit Höhen und Tiefen aufbauen

Steckbrief Weinprinzessin Sophie Smoley

Foto: Gregor Hafner, Hafner Gregor

Wohnort: AndauAlter: 23Ausbildung: HBLA für Wein- und Obstbau KlosterneuburgBeruf: WinzerinLieblingswein: Cabernet SauvignonLieblingsplatz im Burgenland: im eigenen Garten im Kreis von Familie und FreundenHobbys: Beschäftigung mit unseren Hunden, Wurfscheibenschießen, in der Natur unterwegs seinDas macht mich außergewöhnlich: vorurteilsfrei, positive Einstellung, objektiv, ansteckende Fröhlichkeit, gute PlanerinZiele: in die großen Fußstapfen meines Vaters treten