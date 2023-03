Neue Weinkönigin gesucht

Werbung

Mit September 2020 übernahm Susanne Riepl als Susanne I. die Regentschaft in der burgenländischen Wein-Welt. Die Golser Jungwinzerin repräsentierte seither das rot-goldene Vorzeigeprodukt im Burgenland und weit darüber hinaus. Immer an ihrer Seite standen seither die Weinprinzessinnen Claudia Muschau, ebenfalls aus Gols, und die Oggauerin Jasmin Fabian. Mit August geht die Amtszeit der drei Weinhoheiten nun aber zu Ende.

„Susanne konnte ihre Amtszeit bis jetzt hervorragend nutzen, um ihre Fähigkeiten was das Repräsentieren des burgenländischen Weines betrifft, auszubauen und ihre Persönlichkeit weiter zu entwickeln. Mit Susanne I. und den Prinzessinnen Jasmin und Claudia hat das Burgenland drei würdige Weinhoheiten, die ihr ehrenvolles Amt mit Eifer ausüben“, lobt Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld die drei jungen Weinexpertinnen.

Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich, Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld, Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf und Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner bei der Krönung von Weinkönigin Susanne Riepl aus Gols. Foto: Landesmedienservice, Wolfgang Sziderics

Damit die Thronübergabe reibungslos abläuft, startet schon jetzt die Suche nach den Nachfolgerinnen für das Trio. „Damit sich interessierte Kandidatinnen rechtzeitig bewerben können, wird bereits jetzt mit der Ausschreibung für die Weinkönigin begonnen“, erklärt Liegenfeld. Die Aufgaben des obersten Wein-Adels definiert das Statut des Weinbauverbandes: „Die Weinkönigin ist Repräsentantin des burgenländischen Weines. Sie hat ihn symbolisch zu vertreten und soll durch ihr Auftreten und ihre Tätigkeit dazu beitragen, diesen überall bekannt zu machen und neue Freunde für ihn gewinnen.“

Weinexpertinnen zwischen 19 und 30 Jahren gesucht

Bewerben können sich für das Amt alle Burgenländerinnen zwischen 19 und 30 Jahren - sofern sie unverheiratet sind, so sieht es das Statut vor. Eine Ausbildung mit weinbaulichem Hintergrund ist keine Voraussetzung, Grundkenntnisse des Weinbaus im Burgenland sind aber jedenfalls gefragt. Interessierte Weinkennerinnen können sich bis 10. Juni beim Weinbauverband Burgenland bewerben: entweder per Mail an verena.kloeckl@lk-bgld.at oder telefonisch unter 02682/702-652. Die Krönung der neuen Weinkönigin ist für 23. August angesetzt.