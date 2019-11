Rund 200 Winzer schenkten bei der Falstaff-Rotweingala in der Wiener Hofburg über 600 verschiedene Weine an die über 2.200 Besucher aus. Highlight des Abends war die Prämierung der Falstaff-Sieger.

Falstaff-Chefredakteur Peter Moser verkostete in den vergangenen Monaten über 1.400 Weine. Die bestbewerteten Rotweine wurden in einer Fachjury unter seiner Leitung erneut blind verkostet. In diesem Finaldurchgang wurden aus den punkthöchsten Weinen die Falstaff-Sieger sowie Falstaff-Sortensieger bestimmt.

Platz eins ging in diesem Jahr an das Weingut Gerhard Markowitsch aus Göttlesbrunn – Carnuntum für die Cuvée Ried Rosenberg 1 ÖTW 2017. Auf Platz zwei landete das Weingut Gesellmann aus Deutschkreutz mit dem Bela Rex 2017 – kein Unbekannter auf dem Siegertreppchen bei der Falstaff-Rotweingala. Die drei Erstplatzierten komplett macht das Weingut Johanneshof Reinisch aus Tattendorf – Thermenregion mit seinem Pinot Noir Ried Holzspur 2017. Unter den acht Sortensiegern befinden sich ebenfalls drei burgenländische Winzer. Das Weingut Scheiblhofer aus Andau konnte mit „The Cabernet Sauvignon 2017“ überzeugen, das Weingut Anita und Hans Nittnaus aus Gols mit dem Leithaberg DAC Ried Gritschenberg Jois 2017 in der Kategorie Blaufränkisch 2017 und das Weingut Gager aus Deutschkreutz mit seinem Merlot 2017.

Bereits zum 17. Mal wurde heuer die Reserve Trophy vergeben. Grundbedingung für eine Teilnahme an dieser Kategorie ist die Tatsache, dass ein Wein frühestens drei Jahre nach dem Erntezeitpunkt auf den Markt gebracht wird und daher an der regulären Falstaff-Prämierung nicht teilnehmen kann. Unter den Gewinnern reihte sich auf Platz zwei Weingut schiefer.pur aus Welgersdorf-Eisenberg mit dem Blaufränkisch Reihburg „r2“ 2012 ein. Der Rotwein Grand Prix 2019, der sich jungen Rotweinen widmet, wurde zur Gänze vom Burgenland dominiert.

Den ersten Platz bei den Cuvées holte das Weingut Markus Iro aus Gols mit Special Blend 2018. Beim Blaufränkisch konnte sich das Weingut Strehn aus Deutschkreutz mit dem Blaufränkisch Irrgarten 2018 durchsetzen. Die Kategorie Blauer Zweigelt entschied das Weingut Hannes Reeh aus Andau mit dem Zweigelt Unplugged 2018 für sich.