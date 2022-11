Schottland in Eisenstadt: Verkostung im „Saint Martin‘s Arms“

Werbung

Im Burgenland sind wir ja eh schon gesegnet mit unserem Nationalgetränk, dem Wein. Der passt bestens zum Essen, er ist facettenreich, man kann sich den ganzen Abend über ihn unterhalten. Bei aller Liebe zu den derzeitigen Trend-Getränken wie Craft Beer oder Gin – das schafft sonst einfach nur das schottische Nationalgetränk, der Whisky.

„Passt“, dachte sich wohl „Saint Martin‘s Arms“-Wirt, Helmut Karner. Er lud mit Gerhard Kreutz einen absoluten Whisky-Experten zu einer Verkostung ein. Auch er selbst griff tief in die kulinarische Trickkiste und begleitete die zehn Whisky-Gänge mit einem sechs-gängigem Wild-Menü.

Schottischer Abend. Von Helmut Karner gabs ein 6-Gänge-Menü, von Whisky-Experte Gerhard Kreutz die hochprozentige Begleitung. Foto: Kaiser

Kreutz startete die lukullische Rundfahrt durch Schottland mit einer Erklärung, wie denn der Whisky gemacht wird. Für den Geschmack, der von blumig über buttrig, holzig, harzig bis rauchig-speckig geht, sind nämlich mehrere Faktoren in der Verarbeitung entscheidenen: Gerste, Torf, Wasser und vor allem das Fass. Und das schmeckt in jeder schottsichen Region anders, unseren DAC also nicht unähnlich.

Wer auf den Geschmack gekommen ist: Rund um den Saint Patrick's Day (17. März) gibt es eine Neuauflage