Köpfe der Woche: Petra Schumich und Didi Tunkel

Die von der Bundesregierung angekündigte Offensive in der Kinderbetreuung begrüßt auch Petra Schumich als Landesvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“. Passend dazu rief Schumich mit ihrer Vorgängerin Andrea Gottweis als Organisatorin und mit der Wirtschaftskammer nun wieder zur Suche nach den familienfreundlichsten Unternehmen auf: burgenländische Firmen aller Größen, Institutionen und öffentliche Unternehmen können sich bis 15. Dezember bewerben.

Werben um deutsche Kurzurlauber

Nach dem Sommer, der aus touristischer Sicht auch (Polit-)Diskussionen um die Gästezahlen gebracht hat, geht's für Didi Tunkel und sein Team mit Vollgas in den Herbst: Bevor Weinfeste und Martini die Saison verlängern, macht der Burgenland Tourismus noch kräftig Werbung in Deutschland: Mit einem „myburgenland“-Pop-Up-Shop, Liegestühlen und Livemusik wird in Köln und in Stuttgart zum Urlaub geladen. Deutschland gilt nämlich als unser wichtigster Auslandsmarkt.