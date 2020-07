Camillo Stepanek hat in seinen Bildern eine eigene Linie gefunden, die er nun sozusagen quer durch Österreich zieht: „Pop Art Nouveau“ nennt sich Stepaneks Stil, den er nach Ausstellungen in Soho kreierte – mit seinem Wanderkunstwerk schickt er ihn jetzt auf Reisen und ermöglicht auch eine „Ausstellung auf Zeit“ in den eigenen vier Wänden.

Ein Jahr lang wird das besondere Bild in ganz Österreich unterwegs sein. Bewerben können sich Kunst-Interessierte sämtlicher Bundesländer. „Die Interaktion zwischen Werk und Betrachter findet so nicht wie sonst in Galerien und Museen statt, sondern in einer noch viel privateren Atmosphäre“, nennt Stepanek einen der Hintergründe für die einzigartige Aktion.

Pruvat/Ritter Das Kunstwerk ist auch am Yogahof "unterwegs".

Ein weiterer Grund ist hinlänglich bekannt: Die Corona-Krise verhinderte geplante Ausstellungen in New York, Dubai und Paris. Stepanek reagierte originell und fokussiert nun ganz auf Österreich. Den Anfang nahm die Reise des Wanderkunstwerkes in Kitzbühel, quasi seiner Geburtsstadt, deren Namen es auch trägt – und zwar in Leo Hillingers Weinbar.

Kunst, Natur und Yoga: Eine perfekte Mischung

Das Burgenland spielte also bereits eine Rolle, jetzt fungiert es auch als zweite Station: Am Yogahof in Kukmirn ist das Wanderkunstwerk noch bis 31. Juli zu sehen. Das „Paradies für alle Sinne“, das Andrea Haas und Horst Buchebner hier inmitten der südburgenländischen Natur geschaffen haben, ist ein idealer Ort für Kunst. Was liegt näher, als das Bild auch hier rund um den Hof wandern zu lassen? Eben! „Kein Platz ist zu verrückt, um nicht ausgewählt werden zu können“, sagt der Künstler persönlich.

Und so freut sich Camillo Stepanek auf die nächsten Bewerbungen, aus denen er die nächste Station für bewegte und bewegende Kunst auswählen wird. Diese können online abgegeben werden auf www.wanderkunstwerk.at