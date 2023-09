„Offene Fenster“ beim EU-art-network in Rust

Der Verein EU-art-network um Obfrau Elke Mischling, den bildenden Künstler Hans Wetzelsdorfer, Kultur-Adabei Hans Horvath und Universalkünstler Wolfgang Horwath musste mit seinem Kunstsymposium zum zweiten Mal nach Rust ausweichen. Eine Lösung, mit der man mittlerweile gut leben kann. Im Csello, ehemals Cselley Mühle, war kein Platz mehr nach 21 Ausgaben des Symposiums.

28 Künstler aus zehn Nationen sind dabei seit 24. August in Rust am „Werkeln“, von Fotografie über Literatur und Musik bis Malerei oder Keramik. Das Motto der heurigen 23. Ausgabe: „small is beautiful“, also ungefähr: „Weniger ist mehr“.

Foto: Wetzelsdorfer, Peter Wagentristl

Kurator Wolfgang Horwath erklärt das Meta-Thema in seinem Begleittext zum Symposium so: „Ressourcenverschwendung, Energiedebatten, Umweltverschmutzung und ein kalter Krieg inmitten Europas zeigt uns die Kehrseiten einer aggressiven, gewinn- und wachstumsstrebenden Wirtschaftslogik, die nicht nur demokratische Grundstrukturen zerstört, sondern auch tiefe Risse in unserer Gesellschaft bringt.“ Aus der Perspektive der Kunst stellen die 28 Teilnehmer dabei die Frage: „Wie kann es gelingen, das zu ändern?“

Am Sonntag öffneten die Künstler ihre temporären Ateliers – etwa im Ruster Seehof oder dem historischen Zechkeller – und baten zum Austausch. Eine Lösung auf die Eingangsfrage war dabei freilich nicht zu erwarten, sehr wohl aber ein anregender Diskurs über die diversen Kunst-Genres hinweg.

Heute, Freitag, gipfelt das Symposium in einer Vernissage im Seehof, Beginn ist um 19 Uhr. Im Anschluss ist die Ausstellung bis 10. September täglich von 15 bis 19 Uhr zu besichtigen.