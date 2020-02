Drei Voraussetzungen sind unabdingbar für ein erfülltes Theaterleben: „Man braucht Visionen, die Liebe zum Spektakel und zum Publikum!“ So sieht es Manfred Waba. Und nach 30 Bühnenjahren weiß der Allround-Künstler wohl, wovon er spricht: „Verblüffen, verzaubern, staunen und bewegen – das ist für mich das Wesen des Theaters und jeden Entertainments!“ Dieser Tage begeht Waba seinen 60. Geburtstag; der BVZ gab er zu diesem Anlass Einblick in seine Traumwelten.

Passenderweise ist dies auch der Titel eines Kunstbuches, das demnächst erscheinen wird: Bis zu 80 Projekten und Produktionen hat Waba quasi seinen Stempel aufgedrückt, bei etlichen hat er selbst Regie geführt.

Seefestspiele, privat St. Margarethen. Im Steinbruch fing alles an – und wurde immer größer.

Neben unzähligen Bühnenbildern oder der dreimaligen Ausstattung des Life-Balls sorgten in der jüngeren Vergangenheit die Ausstellung mit Repliken der Sixtinischen Kapelle und die neue Schau „Die Großen Meister der Renaissance“ international für Aufsehen.

Ständig am Planen und Entwerfen

Seine Leidenschaft für die Oper und Musiktheater im Allgemeinen lernte Manfred Waba bei so klingenden Namen wie Marcel Prawy, Robert Herzl, Gianfranco De Bosio oder Ernst Märzendorfer. Begonnen hat die Karriere bei den Opernfestspielen in St. Margarethen, wo er Mitbegründer war und von 1996 bis 2014 die spektakulären Bühnenbilder geschaffen hat; zudem wirkte Waba hier als künstlerischer und technischer Leiter sowie als Produktionsleiter.

privat „Väterlicher Lehrmeister“. Marcel Prawy (2003) mit Manfred Waba.

Zum zehnjährigen Jubiläum wird nun die „Zauberflöte“ auf DVD als bestverkauftes Opernvideo Österreichs neu aufgelegt. „Ich habe mit so vielen Festivals und Häusern zusammengearbeitet – St. Margarethen war aber in gewisser Weise mein künstlerisches Hauptwerk“, sagt Waba, der sich nach der Neuausrichtung der Oper im Steinbruch neuen Aufgaben widmete.

Seefestspiele „Größte Geige der Welt“ in Mörbisch. Manfred Wabas Bühnenbild für die Seefestspiele sorgte 2018 für Aufsehen.

„Ich bin ständig am Planen und Entwerfen. Das ist das, was in mir steckt – die Fantasie, etwas zu machen, das die Menschen begeistert.“ Der Zauber entsteht zuhause in Podersdorf, wo Manfred Waba seit seiner Geburt lebt, und unterwegs, überall in der Welt.

"Mit dem 60er geht es erst richtig los"

Gleich mehrere Produktionen sind derzeit in Vorbereitung. Genau zum Geburtstag wird am 28. Februar die Sinatra-Show „That‘s Life“ mit Wabas aufwändiger Bühne in Linz aufgeführt (am 29. Februar und am 14. April auch in der Wiener Stadthalle). Weitere Pläne warten schon auf die Umsetzung: Ausstellungen, komplette Shows und nicht zuletzt ein eigenes Pop-Musical.

privat Zusammenarbeit. Manfred Waba (r.) und Opernstar Placido Domingo.

„Mit dem 60er habe ich jetzt das Gefühl, dass es erst richtig losgeht“, sagt Waba. Was fehlt noch auf der Liste? Eigentlich nichts, aber einen Wunsch gibt es schon: „So umtriebig ich international bin, so eine große Freude und Ehre wäre es mir, einmal wieder auf einer der großen Bühnen im Burgenland arbeiten zu können …“