Airbourne läuten den Advent ein

Werbung

Abseits der großen Festivals ist das Team von Barracuda Music laufend mit Konzerten beschäftigt; noch im Dezember bieten Veranstalter Ewald Tatar und Co. eine Vielzahl von Shows: Neben dem (bereits ausverkauften) Konzert von Billy Talent im Wiener Gasometer warten Leckerbissen aus allen Sparten, wie Amorphis (7. Dezember), Mike Singer (8. Dezember), Heilung (16. Dezember) oder Rebekka Bakken (18. Dezember).

So richtig schön laut wird’s im Advent vor allem auch schon am 9. Dezember, wenn die australischen Rocker von Airbourne den Wiener Gasometer bespielen. Mit dem aktuellen Album „Boneshaker“ und jeder Menge Hits steht einem starken Abend nichts im Weg; dass sie von Showbeginn an für Stimmung sorgen, haben Airbourne erst diesen Sommer beim Nova Rock in Nickelsdorf bewiesen. Als Support im Gasometer dabei sind Blues Pills, ebenfalls keine Unbekannten!

