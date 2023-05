„Offen“ für die Kunst im Mittel- und Südburgenland

Künstlerinnen und Künstler laden ein, Sammlungen und Kunstorte haben „offen“ und Weingüter schenken dazu ihre Tropfen aus: So einfach kann‘s sein, wenn der Name Programm ist, und wenn alle zusammen viel bewegen. Vor allem Menschen mit Lust auf Kunst!



Der erste Teil der Aktionstage ist Anfang Mai erfolgreich im Nordburgenland über die Bühne gegangen – jetzt wird die Entdeckungsreise im Mittel und Südburgenland fortgesetzt! Die Weiterentwicklung der einstigen „Tage der offenen Ateliertür“ ist schon im Vorjahr geglückt.

Und mit der zweiten Auflage unter neuem Motto wird die Vielfalt heuer noch vielfältiger – und, wenn man so will, noch offener. Eingeladen wird auch vonseiten des Landes, wo die Aktion ihren Ausgang nahm; als Kunst-Koordinatorin federführend in der Organisation ist Birgit Sauer.

Foto: Ulrike Truger

Zu sehen gibt es viel, so viel, dass man hier gar nicht alles hinschreiben kann: Alle Spielarten der bildenden Kunst sind jedenfalls dabei, an inspirierenden Orten gibt‘s ebensolche Begegnungen und viel, viel Kunst. Dazu stehen an vielen Schauplätzen ausgezeichnete Tropfen von 27 burgenländischen Weingütern sowie vom Weintourismus Burgenland speziell ausgewählte Rot-, Weiß- und Süßweine zur Verkostung.



Alle Infos und Orte online auf bildendekunstburgenland.at