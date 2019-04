Der gebürtige Italiener, der als einer der bedeutendsten Künstler des Landes gilt, ist künftig in der ständigen Kunstsammlung der Wiener Albertina vertreten: „Das rhythmische B“, Wander Bertonis Skulptur aus der Werkgruppe des „Imaginären Alphabets“, wird von Direktor Klaus Albrecht Schröder Anfang Mai offiziell in die berühmte Sammlung aufgenommen.

Galerie Zetter „Das rhythmische B“. Wander Bertonis Skulptur wurde nach einem Entwurf aus 1954 im Vorjahr in Bronze gegossen. Foto: Galerie Zetter

Schon in den 1950er-Jahren „schaffte“ Bertoni laut Schröder „den Schritt vom Figürlichen zur Abstraktion und später zum Symbolischen“. Von dieser Entwicklung zeugt auch die 72-Zentimeter-Skulptur, die am 7. Mai im Kunstmuseum Albertina präsentiert wird.

Zugleich starten in zwei Wiener Innenstadt-Galerien Ausstellungen des „Grandseigneurs der österreichischen Bildhauerei“, die erstmals gemeinsam mehr als 40 Plastiken aus dem reichhaltigen Schaffen Bertonis zeigen. Der 93-jährige Künstler ist nach wie vor aktiv. In Winden am See lebt und arbeitet Wander Bertoni rund um seinen Ausstellungspavillon, der ebenso wie das „Eiermuseum“ mit rund 5.000 Exponaten auch als architektonische Meisterleistung gilt.