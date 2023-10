Ton Koopman im Interview: „Bei Haydn tanzt das Publikum ja fast“

Aus den Niederlanden angereist, genossen die Musikerinnen und Musiker des Amsterdam Baroque Orchestra am Samstag den Klang und das Ambiente des Haydnsaals ebenso wie das Publikum. Mit ihrer Aufführung von vier der Pariser Sinfonien auf historischen Instrumenten begeisterte das Ensemble rund um Ton Koopman.

1972 hatte der Organist, Cembalist und Dirigent das Orchester in Amsterdam gegründet, 1992 folgte der dazugehörige Chor; seitdem fasziniert das Ensemble mit der seltenen Aufführungspraxis. Mit der BVZ plauderte Ton Koopman anlässlich des Eisenstadt-Besuchs über seine Musik.

Musikerinnen und Musiker werden in Eisenstadt gern gefragt, was das Gastspiel an Haydns früherer Wirkungsstätte für sie bedeutet. Wie geht es Ihnen?

Ton Koopman: Wir durften ja schon öfter in diesem wunderschönen Schloss spielen. Man sieht und hört natürlich, dass das ein besonderer Saal, ein schöner Rahmen ist. So wie man in Leipzig bei Bach zuhause ist, so ist man in Eisenstadt bei Haydn zuhause.

Johann Sebastian Bach ist bekanntermaßen Ihre klare Nummer eins – welchen Stellenwert nimmt Haydn ein?

Bach ist für mich der Größte, doch Haydn ist sehr nahe an ihm dran! Es ist zwar eine andere Musik, eine andere Generation, aber beide waren unglaublich kreative Köpfe. In Holland wird ja Haydn auch viel lieber als Mozart gespielt, weil er kreativ und witzig ist, und er ist auch schwerer zu spielen. Für Haydn muss man richtig üben, das ist zum Teil auch Arbeit. Allein die Pariser Symphonien – welch ein Unterschied zwischen den einzelnen Teilen! Das Publikum freut sich darüber, auch wenn Organisatoren bei uns manchmal sagen, dass Haydn schwerer zu verkaufen ist. Doch es ist wunderschöne Musik, und wir müssen Werbung für Haydn machen. Das hat er verdient!

Haydn wird gerne als Komponist bezeichnet, ohne den vieles nicht möglich gewesen wäre. Sehen Sie das auch so?

Das sieht man schon daran, dass er als Erfinder des Streichquartettes gilt, oder wie kreativ er mit dem kirchlichen Jahr umzugehen wusste. Viele haben es übernommen, er war immer seiner Zeit voraus. Bach ist für mich eine Kombination aus Bauch und Kopf. Er weiß Akkorde zu schreiben, von denen man beinahe einen Herzanfall bekommt. Aber alles ist auch sehr kontrolliert, da muss man bei Bach nie zweifeln. Und das sieht man bei Joseph Haydn ebenso.

Sie widmen sich mit dem Amsterdam Baroque Orchester seit mehr als 40 Jahren der „alten Musik“ und historischen Aufführungspraxis. Wie wichtig ist es, diese fortzuführen?

Wenn man wieder die Musik Haydns als Beispiel nimmt – sie gewinnt mit diesen alten Instrumenten ungemein. Es ist nicht glatt, es bekommt einen besonderen Klang, und diese Musik verdient einen solchen besonderen Klang. Wir haben schon Konzerte von Haydn gespielt, da fangen die Leute im Publikum fast an zu tanzen, so schön ist die Musik! Wir spielen zu großen Teilen auf Original-Instrumenten, direkt aus der Zeit. Die Musik gewinnt dadurch, aber man muss natürlich üben.

Und wie sehr bringen Sie Ihre eigene Note in die Werke der großen Meister ein?

Ich gehöre im Orchester schon zur zweiten Generation, habe Cembalo bei Gustav Leonhardt gelernt und einige Male auch bei Harnoncourt mitgespielt und durfte als Gast die Wiener Symphoniker dirigieren. Da habe ich die Musik des Barock schon immer genossen: Zugleich bin ich erstaunt, wie die Musikkultur sich entwickelt hat. Ich genieße das, also interpretiere ich auch. Man kann den Komponisten nie imitieren, sonst ist man wie ein Sonntagsmaler. Es ist die Aufgabe, mit der Information, die man hat, Musik zu machen uns ans Publikum zu bringen.