Ein wahres Gipfeltreffen kündigt sich für kommenden Sommer an: Der Titel – „Musicalstars im Steinbruch“ – ist am 10. August Programm: Im Steinbruch St. Margarethen treffen erstmals neun Musical-Größen aus Österreich und Deutschland aufeinander. In einer mehr als dreistündigen Show gibt es Top-Hits in deutscher und englischer Sprache.

Die angekündigten Stars des Abends kennt man aus zahlreichen internationalen Musical-Produktionen: Ana Milva Gomes, Mark Seibert, Maya Hakvoort, Lukas Perman, Marjan Shaki, Yngve-Gasoy Romdal, Missy May, Jan Ammann und Tertia Botha auf der stimmungsvollen Naturbühne des Steinbruchs …

Große Namen und ein 100-köpfiger Chor

Hinter dem Event steht jenes Team, das auch für die geplante Musical-Weltpremiere „A Story about Respect“ verantwortlich zeichnet, die aufgrund der Pandemie verschoben wurde.

Um die Wartezeit zu verkürzen, gibt es kommenden August den Abend mit den Musicalstars, die bei ihren Liedern – aus Musicals wie „Elisabeth“, „Bodyguard“, „Tanz der Vampire“, „Evita“ und vielen mehr – tatkräftige Unterstützung bekommen: vom 100-köpfigen Landeschor Burgenland.

Die Musikalische Gesamtleitung übernimmt Herbert Pichler (bekannt aus dem „Dancing-Stars“-Orchester), die Kostüme stammen von Niko Niko, der zuletzt auf der Vienna Fashion Week begeisterte.

Karten bereits erhältlich bei Panevent, Ö-Ticket, Wien-Ticket und Ticket.at; alle Infos auch auf www.musicalstars.at